O Paris Saint-Germain deu um grande passo rumo ao título do campeonato francês. O líder da Ligue 1 venceu por 3 a 0 fora de casa contra o SCO Angers e, faltando quatro rodadas para o fim, está agora seis pontos à frente do segundo colocado, o RC Lens. Lee Kang-in e Lucas Beraldo marcaram um gol e deram uma assistência cada.
De olho na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique na próxima terça-feira, o técnico Luis Enrique optou por deixar os principais nomes no banco.
Entre outros, Khvicha Kvaratskhelia, João Neves, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé e Desiré Doué viram sua equipe abrir o placar aos sete minutos. Lee aproveitou um rebote e finalizou no canto curto: 0 a 1.
O Angers, onde Branco van den Boomen, emprestado pelo Ajax, jogou a partida inteira, pensou ter empatado no meio do primeiro tempo com Amine Sbai, mas o gol do marroquino acabou sendo anulado por impedimento.
Cinco minutos antes do intervalo, o Angers sofreu o golpe final. Um passe em profundidade preciso de Beraldo encontrou Senny Mayulu, que dominou com o pé direito e finalizou com o esquerdo no canto oposto: 0-2.
Logo após o intervalo, o PSG selou definitivamente o resultado. O escanteio perfeito de Lee foi cabeceado com força por Beraldo: 0 a 3.
A única mancha na vitória do PSG foi o cartão vermelho para Gonçalo Ramos. O português recebeu seu segundo cartão amarelo a quinze minutos do fim e, portanto, está suspenso para a partida em casa contra o FC Lorient, no dia 2 de maio.