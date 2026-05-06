O Paris Saint-Germain garantiu na noite de quarta-feira sua vaga na final da Liga dos Campeões ao derrotar o Bayern de Munique. Após a vitória por 5 a 4 em Paris na semana passada, o jogo na Alemanha terminou empatado em 1 a 1, com gols de Ousmane Dembélé e Harry Kane (nos acréscimos). O PSG enfrentará o Arsenal na final, que será disputada no dia 30 de maio em Budapeste, após o time londrino ter eliminado o Atlético de Madrid na terça-feira.

A partida tinha apenas dois minutos quando Khvicha Kvaratskhelia trocou passes com Fabián Ruiz. O georgiano avançou pela lateral, teve muito espaço e viu Dembélé desmarcado na segunda trave. O francês recebeu um passe na medida e chutou por cima de Manuel Neuer: 0 a 1. Com sua assistência, Kvaratskhelia fez história.

O Bayern acordou um pouco e logo apareceu algumas vezes na área do PSG, embora Matvey Safonov ainda não tivesse precisado fazer nenhuma defesa. Enquanto isso, Kvaratskhelia, em excelente forma, continuava sendo um pesadelo para a defesa bávara.

O Bayern precisava de classe individual para romper a última linha e quase conseguiu com Michael Olise, que tentou à la Arjen Robben, presente em Munique. O francês cortou para dentro e chutou com o pé esquerdo na trave.

Após cerca de meia hora, a Allianz Arena clamava por um segundo cartão amarelo para Nuno Mendes, que já havia recebido um amarelo no início da partida por uma falta em Olise e por ter bloqueado a bola com o braço. O árbitro João Pinheiro, no entanto, já havia assinalado uma falta a favor do PSG.

Momentos depois, Vitinha chutou a bola com força contra o braço estendido de João Neves, que se encontrava na área do PSG. Pinheiro e o VAR Marco Di Bello decidiram deixar o jogo prosseguir, pois a bola atingiu o braço de Neves após ser desviada por um companheiro de equipe.

Foi justamente Neves quem, logo em seguida, esteve perto de marcar o 0 a 2 em uma cobrança de falta, não fosse pelo fato de Neuer ter demonstrado toda a sua classe e desviado a cabeçada do português com um reflexo incrível. No Bayern, a indignação pela falta de pênalti ainda estava bem presente.

Pouco antes do intervalo, o Bayern esteve duas vezes perto de empatar com Jamal Musiala. O meio-campista ofensivo viu sua primeira tentativa, em um momento crucial, desviar para o lado errado no ar, enquanto sua tentativa seguinte, rasteira, foi defendida por Safonov.

O Bayern precisava se esforçar após o intervalo, mas, apesar de a equipe de Vincent Kompany ter saído do vestiário com energia, as oportunidades no ataque continuaram limitadas. O PSG esperava pelo contra-ataque e, por meio de Doué e Kvaratskhelia, enfrentou Neuer por duas vezes.

O tempo passava em detrimento do Bayern, que não conseguia impor sua vontade ao PSG. A dupla de zagueiros centrais do PSG, Willian Pacho e Marquinhos, fez uma partida excelente.

A confiança foi se esvaindo e o PSG teve chances de definir definitivamente a dupla de jogos, mas Neuer mostrou que ainda possui reflexos excelentes. Doué, em particular, teve que reconhecer a superioridade da lenda alemã em várias ocasiões.

Apesar de alguns momentos de perigo do Bayern na reta final, o PSG se manteve firme com relativa facilidade, embora Kane tenha marcado o gol de empate aos 94 minutos com um chute de primeira. No entanto, não havia mais tempo para o Bayern forçar a prorrogação: 1 a 1.

O PSG terá, portanto, a chance de renovar seu título no final deste mês. O adversário, o Arsenal, nunca conquistou a “taça de orelhas grandes”.