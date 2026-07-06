O Paris Saint-Germain desferiu um duro golpe no Barcelona

A disputa entre os grandes clubes do continente europeu pelos jovens talentos continuou, e desta vez o foco foi o Mali, onde o Paris Saint-Germain conseguiu chegar perto de fechar a contratação de um dos principais talentos em ascensão, superando o Barcelona, que já vinha acompanhando o jogador há algum tempo. Assim, o campeão europeu continua investindo no futuro da equipe ao atrair os melhores jovens promissores.

De acordo com o site “Africa Foot”, o jovem meio-campista Aboubakar Maiga, apelidado de “Messi do Mali”, está prestes a se juntar ao Paris Saint-Germain, após ter passado recentemente por um período de teste bem-sucedido no clube francês.

A reportagem indicou que o clube parisiense chegou a um acordo com a Academia Africana de Futebol, da qual o jogador se formou, como passo preliminar para a conclusão da negociação, estando previsto que Maiga retorne à França nos próximos dias para concluir os trâmites relacionados à sua contratação.

O Paris Saint-Germain elaborou um programa completo para o desenvolvimento do jovem jogador e para ajudá-lo a se adaptar ao ambiente do futebol europeu; ele continuará a treinar de acordo com esse programa até atingir a maioridade, antes de se juntar oficialmente ao time principal do campeão europeu, para dar continuidade à sua carreira no clube.

O ambiente de Paris não é estranho para Aboubakar Maiga, já que ele já havia participado com a equipe juvenil do Paris Saint-Germain em um dos torneios durante o período de adaptação e conseguiu marcar um gol, deixando uma impressão positiva junto aos dirigentes do clube.

Maiga é considerado um dos maiores talentos emergentes do futebol malinês, após passar anos aprimorando seu talento na Academia Africana de Futebol, na capital Bamako, antes de agora se aproximar do passo mais importante de sua carreira no futebol.

Embora o nome do jogador estivesse fortemente no radar do Barcelona — e o site “Africa Foot” já tivesse revelado anteriormente o interesse do clube catalão em contratá-lo —, os indícios atuais confirmam que o Paris Saint-Germain conseguiu vencer a disputa, garantindo os serviços do promissor talento malinês.

Aboubakar Maiga participou recentemente com a seleção do Mali da Copa Africana das Nações Sub-17, realizada no Marrocos, e se prepara para disputar a Copa do Mundo Sub-17, prevista para dezembro de 2026 no Catar, com o objetivo de liderar a seleção de seu país na disputa pelo título.