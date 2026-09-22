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Christian Guinin
Traduzido por

O pai dele confirma! Ex-astro do Bayern sem clube está prestes a assinar contrato

Bundesliga
D. Alaba
Mercado da bola
Bayern de Munique
Real Madrid
Union Berlin
Áustria

David Alaba vai encontrar em breve um novo clube? O pai dele deixa transparecer que uma assinatura pode acontecer em breve.

Como confirmou à Kronen Zeitung George, pai de Alaba e que ao mesmo tempo atua como empresário do ex-astro de Real e Bayern, não faltam possíveis novos empregadores para seu filho.

"Houve inúmeras consultas. Nos EUA, na Europa, em todos os lugares", explicou Alaba pai, que afastou as preocupações de alguns torcedores sobre um encerramento precoce da carreira: "Vai continuar, eu sei disso. Ele vai seguir com tudo isso."

Por último, Alaba estava sob contrato com o Real Madrid. Por causa de inúmeras lesões, porém, o recordista espanhol decidiu não dar continuidade à parceria com o defensor para além do verão.

Desde então, o jogador de 34 anos está sem clube e, portanto, estaria disponível sem custos de transferência para um clube interessado. Recentemente, foi dito que o Union Berlin, da Bundesliga, demonstrava interesse discreto; além disso, o austríaco também foi ligado ao clube mexicano Club America, assim como a um retorno ao seu clube de infância, o Austria Wien.

Uma decisão sairá em breve, como revelou George Alaba: "Ele anunciará em breve como seguirá. Ele está excelente." Sobre o interesse do Austria, ele disse: "David recebeu ligações. Eles querem, ele também quer, mas no momento é um pouco cedo demais para ele. Ele ainda tem muito pela frente no que diz respeito ao futebol."

Spain v Austria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

Por quais clubes David Alaba jogou em sua carreira?

Entre 2008 e 2021, Alaba esteve sob contrato com o Bayern de Munique, com exceção de um empréstimo de um ano ao TSG Hoffenheim, pelo qual disputou 431 jogos oficiais em todas as competições (33 gols, 55 assistências) e, entre outros feitos, conquistou a Champions League duas vezes.

Na sequência, ele se transferiu para os Merengues, em Madri, onde passou a ser cada vez menos utilizado no fim por causa de problemas persistentes com lesões. Ainda assim, também conquistou a Orelhuda duas vezes com os Blancos.

Alaba fez sua última partida oficial por clubes em maio passado, na vitória do Real por 4 a 2 sobre o Atletic Club. Além disso, ele esteve em campo pela Áustria na Copa do Mundo nos EUA, no Canadá e no México.

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