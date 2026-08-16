O negócio está fechado: alvo do Paris Saint-Germain voa rumo à Premier League

O Aston Villa, da Inglaterra, arrematou a contratação do japonês Zion Suzuki, goleiro do Parma, da Itália, depois de chegar a um acordo definitivo com o jogador e seu clube, fechando as portas para o Paris Saint-Germain, que estava mais próximo de contratá-lo nos últimos dias.

O jornalista italiano Fabrizio Romano revelou, por meio de sua conta no Twitter, que Aston Villa e Parma já começaram a troca de documentos para a concretização do negócio, após o sucesso do clube inglês em igualar a proposta que o Paris Saint-Germain havia apresentado anteriormente, além de chegar a um acordo com o goleiro japonês, isso depois do colapso das negociações de sua transferência para o campeão europeu.



O Paris Saint-Germain havia se aproximado bastante da contratação de Suzuki, depois de chegar a um acordo com o Parma e com o entorno do jogador, em um negócio estimado em cerca de 35 milhões de euros, antes que as negociações desmoronassem de forma repentina nas últimas horas.

Segundo o jornal francês "L'Équipe", a diretoria do clube parisiense decidiu desistir do negócio depois que os representantes do goleiro elevaram significativamente suas exigências financeiras, já que pediram uma comissão adicional próxima de 3 milhões de euros, o que os dirigentes do Paris consideraram uma "chantagem" e se recusaram a atender.

O jornal acrescentou que o Saint-Germain tentou entrar em contato diretamente com Suzuki para esclarecer sua posição, mas os assessores do jogador o impediram de responder às ligações dos dirigentes do clube, antes que o campeão europeu tomasse a decisão definitiva de encerrar o assunto e não dar continuidade às negociações.

O Aston Villa aproveitou rapidamente o tropeço do negócio para se movimentar em direção ao goleiro japonês e igualar a proposta financeira apresentada pelo Paris Saint-Germain, antes de obter a aprovação do jogador, fazendo com que o negócio entrasse em suas etapas finais, à espera do anúncio oficial nas próximas horas.