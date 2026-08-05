O ponta marfinense Yan Diomande se juntou aos treinos do Leipzig, em meio às negociações em andamento para sua transferência ao Real Madrid.

E enquanto tudo indicava que o negócio estava prestes a ser concluído, o clube alemão surpreendeu a todos com uma mensagem de boas-vindas dirigida diretamente ao jogador no centro de treinamento.

O Leipzig afirmou por meio de suas contas nas redes sociais: "Bem-vindo de volta ao centro de treinamento, Yan. Após se recuperar da infecção, Yan Diomande voltou aos treinos".

O jornal "AS" afirmou que essa mensagem funciona como uma declaração de intenções do clube alemão, que dá a entender que ainda não se chegou a um acordo sobre o negócio.

Nas últimas horas, dava-se como certo que o acordo entre o Leipzig e o Real Madrid sobre a transferência de Diomande havia sido definitivamente desfeito e que o jogador nem sequer viajaria com os demais companheiros atuais para a fase de preparação.

Ainda assim, a falta de um acordo definitivo continua prolongando as negociações. E o futuro de Diomande segue incerto, à espera da resolução de todas as questões para que o Real Madrid possa contratar um jogador avaliado em mais de 100 milhões de euros.







