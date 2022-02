O Mundial de Clubes de 2022 vai ser realizado?

O Chelsea venceu o Palmeiras por 2 a 1 e faturou o Mundial de Clubes 2021, que foi disputado em 2022 por problemas no calendário por conta da Covid-19. Esta edição, no entanto, pode ter sido a última, pelo menos no atual formato.

Isso porque não há previsão da realização de um Mundial de Clubes na atual temporada. Segundo o colunista Marcelo Rizzo, da "UOL" a direção da FIFA não colocou em seu orçamento para 2022 a realização da competição.

Não é de hoje que a FIFA não se mostra muito animada com o atual formato do Mundial de Clubes. Antes do início da pandemia da Covid-19, a entidade planejava uma nova versão do torneio com 24 clubes, oito deles sendo europeus. A ideia era colocar potências das maiores ligas europeias como Real Madrid, Manchester, Bayern de Munique, PSG e cia numa mesma edição. Os sul-americanos ficariam com pelo menos seis vagas.

A primeira edição já tinha data e sede, seria disputada na China, entre junho e julho de 2021, mas precisou ser cancelada por causa da Covid-19. Desde então nenhum novo movimento aconteceu. Pelo contrário, no orçamento deste ano, a FIFA não incluiu a realização nem mesmo do Mundial de Clubes no atual formato.

ATUAL FORMATO NÃO GERA BOA RECEITA AOS EUROPEUS

A edição 2021 só foi realizada por conta de um contrato de patrocínio exclusivo feito em 2015 com o grupo chinês Alibaba. O contrato vence este ano. O debate interno na FIFA é porque a competição não é rentável para a entidade.

Em 2019, na edição que envolveu Liverpool e Flamengo, a FIFA faturou US$ 23 milhões mas gastou US$ 22 para organizá-la. Ou seja, lucro de apenas US$ 1 milhão.

COPA DO MUNDO EM NOVEMBRO E DEZEMBRO

Outro fator que pode atrapalhar a realização do Mundial de Clubes este ano é o fato da Copa do Mundo acontecer justamente na época prevista para a realização da competição em um calendário normal, começando em novembro e terminando em meados de dezembro.

RECLAMAÇÃO DE EUROPEUS

Mais artigos abaixo

O atual formato do Mundial de Clubes não é atrativo para os europeus. Além disso, há muitas reclamações pelo fato de terem que largar o foco nas principais competições como as ligas locais e Champions para se deslocar em direção a outro continente e disputar uma competição que não é rentável.

Para se ter uma ideia, o Chelsea, campeão mundial, colocou no bolso um prêmio de USS$ 5 milhões (R$ 26 milhões na cotação atual). Caso vença a Champions 2021/2022 o clube inglês embolsará cerca de 85 milhões de euros (R$ 506 milhões na cotação atual), somando toda a participação.