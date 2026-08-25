O Arsenal se prepara para agir com força a fim de contratar o argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, durante a última semana da janela de transferências de verão, caso receba um sinal positivo do jogador ou do clube espanhol sobre a possibilidade de concretizar o negócio.

Fontes informaram à rede ESPN que Álvarez representa o principal alvo ofensivo do Arsenal, que aguarda uma reviravolta na situação do Atlético de Madrid, depois que o desejo do jogador de deixar o clube se complicou por conta da insistência da equipe em sua permanência e da recusa em vendê-lo a um rival direto no Campeonato Espanhol.

O Arsenal enfrenta um grande obstáculo, que é o desejo de Álvarez de se transferir para o Barcelona, já que fontes na Espanha indicam que o atacante argentino prefere permanecer no Campeonato Espanhol em vez de retornar ao Campeonato Inglês.

Por sua vez, o Atlético de Madrid mantém sua posição contrária à venda do jogador ao Barcelona, o que abriu caminho para o Arsenal entrar na disputa pela negociação como a opção alternativa, diante do desejo do técnico Mikel Arteta de reforçar o setor ofensivo antes do fechamento da janela de transferências.

As estimativas indicam que o Arsenal está disposto a superar o recorde que pagou para contratar Declan Rice, do West Ham, em 2023, no valor de 105 milhões de libras esterlinas, enquanto o Atlético de Madrid pode exigir cerca de 150 milhões de euros para aprovar a saída de Álvarez.

Esses desdobramentos acontecem em meio ao aumento da tensão entre Álvarez e a torcida do Atlético de Madrid, depois que o jogador foi alvo de fortes vaias durante a partida de sua equipe contra o Villarreal, que terminou empatada em 2 a 2, tanto no anúncio de seu nome antes do jogo quanto no momento em que entrou como substituto aos 66 minutos.

Após o fim da partida, Álvarez deixou o campo em vez de ir cumprimentar a torcida com seus companheiros, em um episódio que gerou ainda mais polêmica sobre seu futuro, antes de o técnico Diego Simeone revelar que a diretoria do clube tomou a decisão de afastar o jogador das arquibancadas.

Simeone afirmou que dirigentes do clube o informaram de que a decisão determinava que Álvarez não ficasse próximo das arquibancadas e da torcida, acrescentando que o clube decidiu afastá-lo e isolá-lo do restante da equipe, indo diretamente para o vestiário.

A posição do Atlético de Madrid e de Álvarez continua sendo o fator decisivo na definição do futuro do negócio, enquanto o Arsenal acompanha de perto os acontecimentos, pronto para apresentar uma proposta gigantesca caso surja um sinal que permita abrir as portas para as negociações.