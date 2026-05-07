“O ‘Mister Europa League’, Unai Emery, consegue novamente e leva o Aston Villa à final”

O Aston Villa está classificado para a final da Liga Europa. O clube de Birmingham venceu na noite de quinta-feira a partida de volta das semifinais por 4 a 0 contra o Nottingham Forest, após ter perdido o jogo de ida na semana passada por 1 a 0. Na final, o Aston Villa enfrentará o SC Freiburg.
O Villa, com os holandeses Marco Bizot, Ian Maatsen e Lamare Bogarde no banco, sabia que precisava dar tudo de si em casa. A partida de ida contra o Forest, também da Premier League, havia terminado na semana passada em 1 a 0, com um pênalti convertido por Chris Wood.
Na noite de quinta-feira, a equipe do técnico Unai Emery tomou a iniciativa logo de cara. Isso gerou chances para Ezri Konsa, que por pouco não conseguiu desviar para o gol um chute de falta de John McGinn, e para Pau Torres (defesa de Stefan Ortega). Pelo time visitante, Omari Hutchinson chutou por fora por pouco.
A dez minutos do intervalo, o Villa finalmente quebrou o impasse. Após excelente trabalho de preparação e um cruzamento rasteiro de Emiliano Buendía, Ollie Watkins empurrou a bola para o gol: 1 a 0. Logo em seguida, o mesmo britânico voltou a ser perigoso com um chute, mas desta vez Ortega fez a defesa.
No início do segundo tempo, Nikola Milenkovic deu uma mãozinha ao adversário, derrubando Torres: pênalti para o Villa. Buendía converteu o 2 a 0 com precisão e colocou sua equipe virtualmente na final.
Watkins parecia marcar o terceiro, mas o gol foi anulado por impedimento. Depois que Wood perdeu uma grande chance pelo Forest (defesa de Emiliano Martínez), foi McGinn quem, em poucos minutos, marcou o 3 a 0 e o 4 a 0 com dois chutes rasteiros.
Assim, o Villa, que nesta temporada da Liga Europa já havia enfrentado, entre outros, o Feyenoord (vitória por 2 a 0) e o Go Ahead Eagles (derrota por 2 a 1), se classifica para a final. A partida será disputada no dia 20 de maio, no Estádio Tüpras, em Istambul.
Emery, que chega à final pela sexta vez, poderá conquistar a Liga Europa pela quinta vez. Para o Villa, esta será a primeira final europeia desde 1982. Naquela época, o clube também venceu a final da Taça dos Campeões Europeus: 1 a 0 contra o Bayern de Munique.