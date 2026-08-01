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Hussein Hamdy

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O Milan mira contratação marroquina para compensar a saída de Leão

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B. Diaz
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Um novo começo

O Milan estuda a contratação de um dos craques da seleção de Marrocos, enquanto o Rossoneri busca um novo meio-campista ofensivo, diante da proximidade da saída de Rafael Leão neste verão.

O jornal italiano "Corriere della Sera" revelou que o Milan definiu Brahim Díaz, craque do Real Madrid, como candidato a ocupar a posição de armador após perder a negociação pelo grego Konstantinos Karetsas, que se juntou ao Borussia Dortmund vindo do Genk por 33 milhões de euros, enquanto Ethan Nwaneri, jogador do Arsenal, e Matías Soulé, jogador da Roma, seguem entre as opções do clube italiano.

O retorno de Díaz representaria um reencontro entre o internacional marroquino e o clube com o qual apresentou bom nível entre os anos de 2020 e 2023, quando disputou 124 partidas por empréstimo, marcando 18 gols e dando 15 assistências, além de contribuir para a conquista do Milan do título do Campeonato Italiano em 2022.

Díaz tem contrato em vigor com o Real Madrid até 2027, sabendo-se que a Juventus também estava interessada em contratá-lo antes de voltar suas atenções para o jogador do Bayer Leverkusen Karim Alaïbegovic.

A maior questão no Milan gira em torno do jogador do qual o Rossoneri pode ser obrigado a abrir mão, já que o futuro de Leão continua sendo o assunto do momento no clube, depois que o atacante português deixou claro que sente que sua trajetória de sete anos com a equipe chegou ao fim.

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O desejo inicial de Leão era transferir-se para a Premier League ou para o Campeonato Espanhol, mas, com a ausência de qualquer proposta das duas competições, o jogador começou a abrir a porta para uma transferência à Turquia.

O Galatasaray se prepara para agir a fim de contratar o jogador de lá, já que a equipe garante uma vaga na Liga dos Campeões da Europa, ao contrário de seu rival Fenerbahçe.

Leão recebe bem a ideia, embora exija um salário elevado, superior à barreira dos 10 milhões, para concretizar o negócio, enquanto o Milan, por sua vez, prefere a venda definitiva e recusa qualquer proposta em formato de empréstimo.

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