O melhor lugar para Messi é o Barcelona, diz Guardiola

O treinador torce para que o argentino encerre sua carreira em sua "casa"

O futuro de Lionel Messi segue sendo um dos assuntos mais quentes do mundo do futebol. Mas, para Pep Guardiola, o melhor é que o argentino siga no Barcelona, sua casa, até o final de sua carreira. "Não vai encontrar melhor".

Guardiola nunca escondeu sua vontade de que Messi encerre sua carreira no Barcelona, repetindo outros jogadores, como Francesco Totti, que defenderam apenas um clube profissional em seus tempos de futebol. E, mesmo que o Manchester City tenha sido apontado como um dos possíveis destinos para o camisa 10, o treinador segue com seu desejo.

"Espero que ele possa terminar sua carreira no Barça. Messi não vai encontrar uma casa melhor do que a do Barça", disse em entrevista à TV3, que está produzindo um documentário sobre o argentino.

"A única coisa que precisa ser feita, como disse nosso querido professor (o ex-jogador e treinador do Barça Johan Cruyff), é voltar às origens, para resgatar a causa das coisas, o que torna o Barça especial em muitas coisas na maneira como joga", completou. "Nós sabemos como fazer isso. A fundação já está feita. Basta tirar o pó, colocar um pouco de óleo, os pregos ... e fazer de novo. Não há um clube melhor para fazer isso".

Enquanto o PSG - que segundo Pastore, "sempre quis Messi" - pode ter feito uma proposta irrecusável ao argentino - como toruxe a TNT Sports -, existem rumores de que o camisa 10 já está negociando seu novo contrato com o Barcelona, para seguir no clube por mais algum tempo.

Já do lado do Manchester City, foi justamente a relação entre Messi e Guardiola que esquentou os rumores de uma possível contratação. Juntos, os dois vivem grande fase no Barcelona que conquistou a tríplice coroa em 2008-09, além de mais dois títulos espanhóis e um de Liga dos Campeões, o argentino como jogador e o catalão como treinador.