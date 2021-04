Quantas vezes Pep Guardiola já venceu a Liga dos Campeões?

O catalão tem títulos de Champions League como jogador e como treinador; veja

Pep Guardiola já deixou seu nome marcado na história da Liga dos Campeões, tendo conquistado títulos tanto como jogador quanto como treinador. E isso sem contar as finais que alcançou e bons jogos em que esteve presente.

Quer ver todos os jogos da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

O treinador catalão atuou como jogador profissional por 16 anos e, desde que pendurou as chuteiras, se dedica ao futebol do lado de fora das quatro linhas. Quando era volante, Guardiola começou a escrever uma história na Champions League, que segue até hoje.

A experiência que teve como jogador, ajudou Pep em suas conquistas de Champions como treinador. Ao todo, são três títulos conquistados por Guardiola, somando suas duas funções.

Quantas vezes Guardiola foi campeão da Champions League como jogador?

Foto: Getty Images

Defendendo o Barcelona, Guardiola foi campeão da Liga dos Campeões apenas uma vez, em 1991-92, logo em sua primeira temporada pelo clube catalão. O volante foi titular na final disputada contra a Sampdoria, que teve o mítico gol de Ronald Koeman.

Depois disso, ele não conseguiu ganhar mais nenhuma vez, nem como culé e nem com Roma. No entanto, ganhou a Supercopa da Europa duas vezes (1992-92 e 1997-98), com o Barcelona, e a Recopa na temporada 1996-97, também com o time catalão.

Quantas vezes Guardiola foi campeão da Champions League como treinador?

Foto: Getty Images

Como técnico, ele venceu a Liga dos Campeões duas vezes. A primeira, logo em sua temporada de estreia no comando do Barcelona, na temporada 2008-09, contra o Manchester United, em uma final disputada em Roma. Em 2010-2011 repetiu o feito contra o mesmo adversário, desta vez em Wembley.

Nas temporadas 2009-10 e 2011-12, também no Barcelona, ele acabou sendo eliminado nas semifinais, contra os eventuais campeões, Inter de Milão e Chelsea.

No Bayern de Munique ele foi eliminado nas semifinais em três ocasiões (2014, 2015 e 2016) contra o Real Madrid, Barcelona e Atlético Madrid, respectivamente.

Já com o Manchester City ele foi eliminado sempre antes das semifinais: perdeu nas oitavas de final contra Mônaco e contra o Liverpool nas quartas de final. O mesmo aconteceu na temporada 2018-19, quando perderam para o Tottenham depois de um incrível 4 a 4 em casa. Em 2020-21, chegou em sua primeira semifinal, que vai disputar com o PSG.