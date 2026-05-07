O meio-campista do Atlético de Madrid corre sério risco de ficar de fora da Copa do Mundo

É muito improvável que Johnny Cardoso participe da Copa do Mundo no próximo verão. O meio-campista americano do Atlético de Madrid sofreu uma lesão grave durante o treino na quinta-feira.

O Atlético informa em seu site que Cardoso não conseguiu concluir a sessão de treino. “A equipe médica realizou exames e o laudo indica que o meio-campista sofreu uma grave entorse no tornozelo direito.”

“Cardoso passará por fisioterapia e reabilitação na academia, e a evolução da lesão determinará quando ele poderá voltar a disputar partidas”, informou o Atlético.

O MARCA informa que Cardoso ficou bastante abalado após sofrer a lesão. Portanto, é muito improvável que ele se recupere a tempo para a Copa do Mundo. De qualquer forma, Cardoso não voltará a jogar pelo Atlético nesta temporada.

O Atlético parece temer o pior e escreve nas redes sociais: “Desejamos uma rápida recuperação, Johnny. Você vai voltar mais forte!”

O jogador, que já disputou 23 partidas pela seleção, integrou a convocação do técnico Mauricio Pochettino na última janela de jogos internacionais e, se estiver em boa forma, é praticamente uma certeza para a Copa do Mundo.

O meio-campista de 24 anos, natural de Nova Jersey, foi contratado do Real Betis no verão passado por cerca de 24 milhões de euros. Até o momento, Cardoso soma trinta partidas pelo Atlético.