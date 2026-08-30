O Bayer Leverkusen entrou com força na disputa pela contratação de um dos jogadores do Barcelona durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, Marc Casadó, meio-campista do Barcelona, vive dias decisivos para definir o seu futuro, diante da entrada com força do Bayer Leverkusen na disputa pela sua contratação, além da insistência do Besiktas em pressionar para contar com os seus serviços nos últimos dias do período de transferências.

Marc Casadó tem 22 anos e aguarda a definição do seu futuro nos últimos dias do mercado de transferências.

O meio-campista do Barcelona é um dos jogadores que podem deixar as fileiras do clube catalão durante a etapa final do período de transferências.

O destino alemão parece atraente para Casadó, já que o projeto do Leverkusen combina com as características do meio-campista que se formou na academia de La Masia, seja pela aposta em jogadores jovens ou pela filosofia de jogo que guarda algumas semelhanças com o estilo do Barcelona.

Além disso, o clube alemão é comandado nesta temporada por Carles Martínez, o treinador catalão que vive a sua primeira temporada à frente da comissão técnica do Bayer Leverkusen, e que conhece bem Casadó, assim como as etapas da sua formação na academia do Barcelona.

Esse fator pode representar um atrativo especial para o meio-campista na hora de avaliar a proposta.

O Leverkusen surge, assim, como uma opção interessante para Casadó, que pode encontrar na Alemanha um clube em fase de crescimento e capaz de dar um papel de destaque aos jovens talentos.

Esse cenário permitiria ao jogador formado na academia do Barcelona dar continuidade ao seu desenvolvimento em um campeonato de primeiro nível como a Bundesliga.

O Besiktas, por sua vez, segue pressionando para contratar o meio-campista, sendo o clube turco, ao lado do Leverkusen, o mais sério em demonstrar interesse em contar com os serviços de Casadó durante a etapa final do mercado de transferências.

A Premier League também registrou movimentações para sondar a situação do jogador, com vários clubes se informando sobre a sua situação, entre eles o Everton, embora esse interesse não tenha se convertido até agora em uma proposta que permita falar de negociações avançadas.



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