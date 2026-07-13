O Leganés contrata um jogador marroquino da França

O clube espanhol Leganés contratou oficialmente o jogador da seleção marroquina Yassine Kechta, proveniente do Le Havre, da França, com um contrato válido até o verão de 2030.

A contratação do meio-campista de 24 anos pelo Leganés ocorre após o término de seu contrato com o Le Havre, marcando sua primeira experiência fora dos campos franceses.

Durante a última temporada, o jogador da seleção marroquina disputou 31 partidas em diversas competições, nas quais marcou dois gols e deu uma assistência.

Reportagens da imprensa haviam confirmado que o jogador da seleção marroquina, Yassine Kechta, estava na mira do clube belga Standard de Liège, que buscava reforçar seu meio-campo durante a atual janela de transferências de verão, mas ele acabou indo para a Espanha.