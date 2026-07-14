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Hussein Hamdy

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O jogador do Manchester United é aprovado nos exames médicos

M. Carrick
Y. Tielemans
Manchester United
Bélgica
Premier League
England
Bélgica

Último passo

Um dos jogadores ligados à transferência para o Manchester United passou pelo exame médico, dando início ao processo para o anúncio oficial da negociação.

Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, escreveu em sua conta na rede “X”: “O meio-campista belga Yuri Tielemans concluiu os exames médicos e assinará hoje com o Manchester United”.

Ele acrescentou: “O contrato de Tielemans com os Red Devils terá validade até junho de 2031, por um período de cinco anos... A negociação está fechada e confirmada”.

Romano já havia mencionado que o Manchester United pagou a cláusula de rescisão do contrato de Yuri Tielemans com o Aston Villa, no valor de 41 milhões de euros, e chegou a um acordo verbal com o meio-campista belga.

Tielemans tem 29 anos e tinha contrato com o Aston Villa até o verão de 2028, tendo se juntado aos Villans no verão de 2023, vindo do Leicester City.

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