O jogador do Egito segue Salah para fora da concentração

A comissão técnica da seleção do Egito decidiu tirar Mohamed Abdelmonem, zagueiro do Nice, da França, da lista de convocados que viajam neste domingo à tarde para o Sudão do Sul, na preparação para o confronto entre as seleções na terça-feira, pela segunda rodada das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

Ibrahim Hassan, diretor da seleção do Egito, afirmou pela conta oficial da Federação Egípcia de Futebol na rede social "X" que Abdelmonem não vai se juntar à delegação da seleção, por ter realizado anteriormente uma cirurgia no ligamento cruzado e devido às recomendações médicas contra jogar em gramado sintético, de acordo com o relatório enviado pelo Nice.

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A Federação Egípcia já havia anunciado anteriormente a saída de Mohamed Salah, capitão da seleção, do período de treinos e a sua não viagem ao Sudão do Sul, afirmando que a comissão técnica comandada por Hossam Hassan decidiu poupá-lo, devido à realização da partida em um gramado sintético, e acrescentando que o acordo sobre a sua não participação no jogo foi firmado entre as duas partes antes da partida contra Angola.

No entanto, reportagens da imprensa falaram sobre a existência de uma tensão entre Salah e seu treinador, devido à substituição do astro do Trabzonspor, da Turquia, aos 61 minutos do confronto contra Angola, que terminou com empate sem gols no Estádio do Cairo.

A seleção do Sudão do Sul havia sido derrotada fora de casa (2 a 1) pelo Malawi, na primeira rodada das eliminatórias.







