Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

O jogador do Egito segue Salah para fora da concentração

Sudão do Sul x Egito
Sudão do Sul
Egito
Africa Cup of Nations Qualification
Egito x África do Sul
África do Sul
Amistosos
M. Abdelmonem
Nice x Strasbourg
Nice
Strasbourg
Campeonato Francês
M. Salah
Sudão do Sul
Egito
África do Sul
França

O Egito busca compensar o empate em seu próprio território diante de Angola

A comissão técnica da seleção do Egito decidiu tirar Mohamed Abdelmonem, zagueiro do Nice, da França, da lista de convocados que viajam neste domingo à tarde para o Sudão do Sul, na preparação para o confronto entre as seleções na terça-feira, pela segunda rodada das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

Ibrahim Hassan, diretor da seleção do Egito, afirmou pela conta oficial da Federação Egípcia de Futebol na rede social "X" que Abdelmonem não vai se juntar à delegação da seleção, por ter realizado anteriormente uma cirurgia no ligamento cruzado e devido às recomendações médicas contra jogar em gramado sintético, de acordo com o relatório enviado pelo Nice.

Leia também

Bayern de Munique disputa com o Barcelona um campeão mundial

Por quanto tempo Mbappé e Konaté vão desfalcar o Real Madrid?

A Federação Egípcia já havia anunciado anteriormente a saída de Mohamed Salah, capitão da seleção, do período de treinos e a sua não viagem ao Sudão do Sul, afirmando que a comissão técnica comandada por Hossam Hassan decidiu poupá-lo, devido à realização da partida em um gramado sintético, e acrescentando que o acordo sobre a sua não participação no jogo foi firmado entre as duas partes antes da partida contra Angola.

No entanto, reportagens da imprensa falaram sobre a existência de uma tensão entre Salah e seu treinador, devido à substituição do astro do Trabzonspor, da Turquia, aos 61 minutos do confronto contra Angola, que terminou com empate sem gols no Estádio do Cairo.

A seleção do Sudão do Sul havia sido derrotada fora de casa (2 a 1) pelo Malawi, na primeira rodada das eliminatórias.



Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google