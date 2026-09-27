A comissão técnica da seleção do Egito decidiu deixar de fora Mohamed Abdelmonem, zagueiro do Nice, da França, da lista dos convocados que viajaram na tarde deste domingo para o Sudão do Sul, na preparação para o confronto entre as duas seleções na terça-feira, pela segunda rodada das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

Ibrahim Hassan, dirigente da seleção do Egito, disse, por meio da conta oficial da Federação Egípcia de Futebol na rede social "X", que Abdelmonem não se juntará à delegação da seleção por ter passado anteriormente por uma cirurgia no ligamento cruzado e devido às advertências médicas para que não jogue em gramado sintético, de acordo com o relatório enviado pelo Nice.

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A Federação Egípcia havia anunciado anteriormente a saída de Mohamed Salah, capitão da seleção, do centro de treinamentos e a sua não viagem ao Sudão do Sul, afirmando que a comissão técnica comandada por Hossam Hassan decidiu poupá-lo devido à realização da partida em gramado sintético, e acrescentando que o acordo sobre a sua não participação no jogo foi firmado entre as duas partes antes da partida contra Angola.

Mas relatos da imprensa falaram da existência de tensão entre Salah e seu treinador, por causa da substituição do astro do Trabzonspor, da Turquia, aos 61 minutos do confronto contra Angola, que terminou empatado sem gols no Estádio do Cairo.

A seleção do Sudão do Sul havia sido derrotada fora de casa (2 a 1) pelo Malawi, na primeira rodada das eliminatórias.







