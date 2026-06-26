A seleção egípcia busca repetir uma conquista árabe notável, até então exclusiva da seleção marroquina na Copa do Mundo, ao enfrentar o Irã em uma partida decisiva da fase de grupos.

A seleção egípcia enfrenta a seleção iraniana amanhã de manhã, sábado, na última rodada do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Os jogadores do técnico Hossam Hassan esperam conquistar a primeira classificação para a segunda fase na história da seleção egípcia na Copa do Mundo.

A seleção egípcia entra em campo com a vantagem de liderar o grupo, ocupando o primeiro lugar com 4 pontos, conquistados com um empate de 1 a 1 contra a Bélgica e uma vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia.

A seleção dos Faraós precisa vencer o representante da Ásia para liderar o grupo ao final da fase com 7 pontos.

A seleção egípcia também pode ficar em primeiro lugar se empatar com o Irã, desde que a Bélgica não vença a Nova Zelândia na partida que será disputada ao mesmo tempo, ou vença por apenas um gol de diferença.

A seleção egípcia leva vantagem no saldo de gols, com +2 contra 0 da seleção europeia.

Caso a seleção egípcia consiga liderar seu grupo, ela se tornará a segunda seleção árabe a liderar um grupo na história da Copa do Mundo, segundo estatísticas da “Opta”.

A seleção marroquina é considerada a única equipe árabe a ter conseguido isso até agora, em duas ocasiões: em 1986 e em 2022.

A seleção marroquina se classificou para a segunda fase da Copa do Mundo em três ocasiões ao longo de sua história, mas a terceira classificação ocorreu na edição atual, como vice-campeã do grupo.

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