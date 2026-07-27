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imago-sport-1080150300.jpgMark Pain
Rian Rosendaal

Traduzido por

O Inter planeia, de repente, muito de perto a chegada do internacional inglês com 94 jogos pela seleção

Mercado da bola
Inter de Milão
Inglaterra

John Stones está prestes a assinar com o Inter, informa o especialista em mercado Fabrizio Romano esta segunda-feira no X. O defesa e médio pode ser contratado a custo zero, depois de ter deixado recentemente o Manchester City em fim de contrato.

O Inter já chegou a um acordo de princípio com Stones, acrescenta Romano na sua informação. A expectativa é de que os exames médicos e a assinatura dos contratos se sigam em breve.

Stones tem à sua espera em Milão um contrato até meados de 2028. O inglês de 32 anos cumpriu exatamente dez temporadas no Manchester City, todo o período de Pep Guardiola como treinador do colosso inglês.

Stones também tinha propostas da Premier League. A Juventus também procurou o experiente jogador, que, assim, deverá optar por um contrato de dois anos com o Inter.

A BBC noticiou ainda na semana passada que o Chelsea estava no mercado por Stones. O clube londrino aponta agora baterias ao antigo jogador do Ajax Jordan Henderson.

Amistosos de clubes
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INT

O reforço pretendido pelo Inter alcançou as meias-finais do Mundial com a Inglaterra. Stones foi titular frente à Argentina, que chegou à final às custas da seleção inglesa.

Stones soma 94 internacionalizações pela Inglaterra. Ainda não é claro se faz parte dos planos do selecionador Thomas Tuchel para o próximo período.

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