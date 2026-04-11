O Inter de Milão surpreende o Barcelona ao suspender a negociação de Bastoni

O nome de Alessandro Bastoni, zagueiro do Inter de Milão, está sendo associado a uma transferência para o Barcelona durante a próxima janela de transferências de verão.

O jogador sonha em se transferir para o Barça, já que o Inter de Milão não se opõe à sua saída, caso suas exigências financeiras sejam atendidas.

O jornal “Mundo Deportivo”, citando a “Gazzetta dello Sport”, informou que Bastoni e o Inter de Milão chegaram a um acordo para adiar temporariamente a decisão sobre seu futuro, com a reabertura das negociações após a conquista do título da Serie A pelo time.

O Inter de Milão está perto de conquistar o título da Serie A, liderando o campeonato com 72 pontos, 7 pontos à frente do seu mais próximo perseguidor, o Napoli.

O jornal acrescentou: “Bastoni comemorará primeiro o título da Serie A com o Inter, antes de poder discutir posteriormente sua possível transferência para o Barcelona”.

De acordo com a reportagem, o Inter de Milão decidiu adiar as discussões sobre a saída de Bastoni até depois de garantir o título da Serie A, a fim de evitar qualquer impacto no ambiente do vestiário.

A reportagem acrescenta que o Inter de Milão não permitirá a saída do zagueiro por menos de 70 milhões de euros, valor superior ao teto estabelecido pelo Barcelona.

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