Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Internazionale Milano v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

Traduzido por

O Inter de Milão surpreende o Barcelona ao suspender a negociação de Bastoni

Mercado da bola
A. Bastoni
La Liga
Campeonato Italiano
Barcelona
Inter de Milão
Itália
Espanha

O nome de Alessandro Bastoni, zagueiro do Inter de Milão, está sendo associado a uma transferência para o Barcelona durante a próxima janela de transferências de verão.

O jogador sonha em se transferir para o Barça, já que o Inter de Milão não se opõe à sua saída, caso suas exigências financeiras sejam atendidas. 

O jornal “Mundo Deportivo”, citando a “Gazzetta dello Sport”, informou que Bastoni e o Inter de Milão chegaram a um acordo para adiar temporariamente a decisão sobre seu futuro, com a reabertura das negociações após a conquista do título da Serie A pelo time.

O Inter de Milão está perto de conquistar o título da Serie A, liderando o campeonato com 72 pontos, 7 pontos à frente do seu mais próximo perseguidor, o Napoli.

O jornal acrescentou: “Bastoni comemorará primeiro o título da Serie A com o Inter, antes de poder discutir posteriormente sua possível transferência para o Barcelona”.

Campeonato Italiano
Como crest
Como
COM
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR

De acordo com a reportagem, o Inter de Milão decidiu adiar as discussões sobre a saída de Bastoni até depois de garantir o título da Serie A, a fim de evitar qualquer impacto no ambiente do vestiário.

A reportagem acrescenta que o Inter de Milão não permitirá a saída do zagueiro por menos de 70 milhões de euros, valor superior ao teto estabelecido pelo Barcelona.

Leia também

Pressão e urgência... Bastoni vai contra a vontade do Barcelona

Publicidade