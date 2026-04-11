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Leon GoretzkaImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

O imbatível Bayern de Munique bate um recorde impressionante na Bundesliga

St. Pauli x Bayern de Munique
St. Pauli
Bayern de Munique
Bundesliga

O Bayern de Munique não teve dificuldades contra o St. Pauli, candidato ao rebaixamento, no sábado. Em Hamburgo, a equipe de Vincent Kompany venceu por 5 a 0, elevando o total de gols do Bayern nesta temporada para 105. Com isso, o futuro campeão nacional bateu um recorde, já que, antes deste sábado, nenhuma equipe da Bundesliga havia conseguido marcar mais de 101 gols. Faltando cinco partidas para o fim, a vantagem sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund, é de doze pontos.

O Bayern começou muito bem a partida em Hamburgo, onde abriu o placar aos nove minutos. Konrad Laimer cobrou um escanteio com precisão na frente do gol, onde Musiala apareceu após uma bela jogada individual e cabeceou com segurança: 0 a 1.

De olho na partida de volta da Liga dos Campeões, Harry Kane, entre outros, ficou de fora, o que significou que Nicolas Jackson teve a chance de mostrar seu valor desde o início. Logo após o 0 a 1, o senegalês quase marcou o 0 a 2, mas chutou na trave de um ângulo difícil.

O St. Pauli teve muito pouca participação e escapou várias vezes do 0 a 3, como quando Michael Olise chutou para fora em posição favorável e o azarado Musiala acertou a trave de perto.

No segundo tempo, o Bayern marcou três gols em um intervalo de cerca de treze minutos. Primeiro foi a vez de Leon Goretzka, que acertou um belo voleio na segunda trave.

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Olise, então, selou definitivamente o resultado. O francês, que está em excelente forma, cortou para dentro em direção à área, antes de mandar a bola com o pé esquerdo no canto oposto: 0 a 3.

Após um bom trabalho de preparação de Musiala, o placar chegou a 0 a 4. O meio-campista ofensivo venceu de forma convincente o duelo logo fora da área do Hamburgo e lançou em profundidade para Jackson, que marcou de perto. Nos últimos instantes da partida, Raphaël Guerreiro também marcou o 0 a 5.

Houve também um momento maravilhoso para Bara Ndiaye. O senegalês, de apenas 18 anos, entrou em campo e fez assim sua estreia na equipe principal do Bayern. Ndiaye está emprestado até o final da temporada pelo Gambinos Stars Africa, do Senegal.

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