O Imam Ashour recebeu uma proposta da liga americana?

O jornalista Ahmed Shubair esclareceu a polêmica em torno do futuro de Imam Ashour e de vários jogadores do Al-Ahly, diante das notícias recentes de que eles teriam recebido propostas para jogar no exterior após o excelente desempenho com a seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026.

Shubair confirmou, por meio de sua conta na plataforma X, que a diretoria do Al-Ahly não recebeu nenhuma proposta oficial referente a nenhum jogador do time até o momento, apesar dos muitos rumores que circulam atualmente.

Shubair afirmou que o Al-Ahly não recebeu nenhuma proposta oficial para contratar nenhum de seus jogadores até o momento, ressaltando que há muitos rumores circulando nos Estados Unidos sobre alguns nomes; no entanto, os jogadores concordaram em adiar a discussão de quaisquer propostas ou assuntos relacionados ao seu futuro até o término da participação na Copa do Mundo.

Ele acrescentou que o foco dos jogadores está totalmente voltado para a trajetória da seleção egípcia na Copa do Mundo, sem se preocuparem com quaisquer assuntos relacionados a transferências ou propostas do exterior no momento.

As declarações de Shubair ocorreram em um momento em que vários nomes do Al-Ahly, com destaque para Imam Ashour, foram associados ao interesse de clubes estrangeiros, especialmente da liga americana, após o excelente desempenho que o jogador apresentou recentemente com a camisa da seleção egípcia.

A seleção egípcia está vivendo um momento excepcional na Copa do Mundo, após somar 4 pontos nas duas primeiras rodadas do Grupo G, com um empate em 1 a 1 contra a Bélgica e uma vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia, aproximando-se de garantir a classificação para a próxima fase.