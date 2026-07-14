O herói da classificação da Espanha: “Nunca imaginei isso, nem mesmo nos meus melhores sonhos”

Pedro Boro, lateral da seleção espanhola, expressou sua enorme alegria pela classificação da “La Roja” para a final da Copa do Mundo, após superar a França por 2 a 0 na semifinal, em partida disputada no estádio de Dallas na noite de terça-feira.

Depois que a Espanha abriu o placar aos 22 minutos, em cobrança de pênalti convertida por Mikel Oyarzabal, Boro selou a vitória ao marcar o segundo gol aos 58 minutos, após um contra-ataque isolado contra o goleiro francês Mike Maignan, sendo eleito o melhor jogador da partida.

Em declarações após a partida, reproduzidas pelo jornal espanhol “AS”, Boro descreveu seus sentimentos após a vitória: “É um sonho que se tornou realidade; na verdade, eu nem imaginaria isso nem mesmo nos meus melhores sonhos. Estou muito feliz com o espírito que a equipe demonstrou desde o início; fizemos tudo o que precisávamos fazer. Enfrentamos uma seleção extremamente difícil. Essa conquista é de todo o grupo, e gostaria de parabenizar a todos.”

Sobre a vantagem da Espanha na partida graças ao seu estilo de jogo, Boro comentou: “Sabíamos muito bem que a posse de bola e o domínio do jogo eram o que nos aproximariam da classificação para a final; a França se destaca nos contra-ataques, e impedir isso foi a chave”.

Ele também falou sobre ter pedido para ser substituído durante a partida, dizendo: “Essas coisas acontecem nos jogos; eu não conseguia mais continuar jogando (por causa do cansaço). Mas, simplesmente, essa conquista pertence a todos, aos 26 jogadores da lista. (Marcos) Llorente também estava pronto e à disposição para entrar em campo”.

E concluiu falando sobre a final: “Vamos ver se vou conseguir jogar ou não. No momento, posso dizer que estou fisicamente exausto. Tudo o que precisamos agora é descansar e me recuperar”.