O guarda-redes do Manchester City às portas do Leeds

O Leeds United está perto de contratar o guarda-redes do Manchester City James Trafford, para reforçar a posição na baliza da equipa antes do arranque da próxima época.

De acordo com o jornal "The Athletic", o Leeds United está prestes a fechar o negócio pela contratação do guarda-redes do Manchester City por cerca de 47 milhões de euros, incluindo bónus.

Espera-se que o guarda-redes internacional inglês de 23 anos, que preferia a transferência para o estádio de Elland Road, se torne no terceiro reforço do clube neste defeso, depois de Tarik Muharemovic e Harry Wilson.

O Leeds United estava empenhado em reforçar a posição na baliza após a saída de Karl Darlow para o Manchester United.

Depois de o Newcastle ter demonstrado interesse no guarda-redes inglês durante algum tempo, espera-se agora que Trafford se junte ao Leeds.

Trafford juntou-se ao Manchester City no verão passado com a ambição de se tornar no guarda-redes titular, mas caiu na hierarquia após a chegada surpreendente de Gianluigi Donnarumma.

Na época passada, Trafford participou em 17 jogos em todas as competições, tendo tido as suas participações mais destacadas na conquista da Taça de Inglaterra e da Taça da Liga por parte do City.