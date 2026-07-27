Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SOUTHAMPTONAFP

Traduzido por

O guarda-redes do Manchester City às portas do Leeds

Mercado da bola
Manchester City
Leeds
J. Trafford
England

Novo apoio para o clube inglês

O Leeds United está perto de contratar o guarda-redes do Manchester City James Trafford, para reforçar a posição na baliza da equipa antes do arranque da próxima época.

De acordo com o jornal "The Athletic", o Leeds United está prestes a fechar o negócio pela contratação do guarda-redes do Manchester City por cerca de 47 milhões de euros, incluindo bónus.

Espera-se que o guarda-redes internacional inglês de 23 anos, que preferia a transferência para o estádio de Elland Road, se torne no terceiro reforço do clube neste defeso, depois de Tarik Muharemovic e Harry Wilson.

O Leeds United estava empenhado em reforçar a posição na baliza após a saída de Karl Darlow para o Manchester United.

Depois de o Newcastle ter demonstrado interesse no guarda-redes inglês durante algum tempo, espera-se agora que Trafford se junte ao Leeds.

Amistosos de clubes
Leeds crest
Leeds
LEE
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Amistosos de clubes
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT

Trafford juntou-se ao Manchester City no verão passado com a ambição de se tornar no guarda-redes titular, mas caiu na hierarquia após a chegada surpreendente de Gianluigi Donnarumma.

Na época passada, Trafford participou em 17 jogos em todas as competições, tendo tido as suas participações mais destacadas na conquista da Taça de Inglaterra e da Taça da Liga por parte do City.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google