O guarda-redes do Egito está a um passo do campeonato marroquino

Tudo indica que o guarda-redes internacional egípcio Mohamed Abou Gabal se prepara para viver a sua primeira experiência profissional fora dos relvados egípcios, depois de se aproximar de uma transferência para o campeonato marroquino, num passo que poderá dar-lhe a oportunidade de inscrever o seu nome nos registos históricos da competição.

O site "Sport7" marroquino revelou que Mohamed Abou Gabal chegou a um acordo preliminar com a direcção do clube Hassania Agadir, tendo em vista a sua integração no plantel da equipa durante o actual período de transferências.

O relatório indicou que as negociações entre as duas partes seguem numa direcção positiva, aguardando-se a conclusão do acordo definitivo e a assinatura oficial dos contratos.

Caso o negócio seja concretizado oficialmente, Mohamed Abou Gabal tornar-se-á o primeiro guarda-redes egípcio da história a disputar a competição profissional marroquina.

O interesse do Hassania Agadir na contratação de Abou Gabal surge após a saída do guarda-redes titular Badreddine Abaïr, cujo contrato com a equipa chegou ao fim, o que levou a direcção do clube a procurar um guardião com experiência internacional para o substituir.

Mohamed Abou Gabal possui um percurso notável no futebol egípcio, tendo defendido as cores de vários clubes, com destaque para o Zamalek, o Al Bank Al Ahly, o Smouha e o Modern Sport.

Participou também em 14 jogos internacionais com a camisola da selecção do Egipto, e foi um dos elementos mais destacados do Egipto ao longo do percurso na Taça das Nações Africanas de 2021, disputada no início de 2022, tendo contribuído para que a selecção alcançasse a final, depois de ter apresentado exibições notáveis durante a competição.