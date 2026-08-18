Em uma das transferências mais importantes do mercado de verão, o Barcelona anunciou oficialmente a contratação do astro do meio-campo espanhol Rodri, vindo do Manchester City, em uma negociação descrita como uma das mais relevantes do clube catalão nos últimos anos.

O Barcelona afirmou, em comunicado oficial divulgado nesta terça-feira: "O clube anuncia que chegou a um acordo com o Manchester City para a contratação do meio-campista espanhol Rodri, com contrato válido até 30 de junho de 2030".

O anúncio oficial veio dias após o acerto definitivo entre os dois clubes, quando o Manchester City aceitou a proposta apresentada pelo Barcelona no valor total de cerca de 76,5 milhões de euros (aproximadamente 60 milhões de euros fixos, além de variáveis passíveis de serem atingidas).

Rodri (30 anos) assinou um contrato válido até junho de 2030, tendo chegado a Barcelona na segunda-feira para concluir os trâmites oficiais, incluindo os exames médicos e a assinatura do contrato.

O jogador espanhol expressou sua enorme felicidade em se juntar à equipe, afirmando em sua chegada: "Jogar pelo Barcelona é um sonho realizado. Estou muito feliz e motivado para trabalhar com meus companheiros".

Rodri é atualmente um dos principais meio-campistas do mundo, tendo conquistado a Bola de Ouro em 2024 e sido eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026 após liderar a seleção da Espanha à conquista do título pela segunda vez em sua história. Além disso, conquistou 12 títulos importantes com o Manchester City ao longo de sete temporadas, entre eles a Liga dos Campeões da Europa e quatro títulos da Premier League.

Espera-se que Rodri contribua para reforçar o meio-campo do Barcelona ao lado de estrelas como Pedri, Gavi e Dani Olmo, especialmente diante da ausência prevista de Frenkie de Jong por alguns meses devido à lesão. O clube catalão espera que o jogador espanhol seja uma adição de qualidade que o ajude a defender o título do Campeonato Espanhol e a brigar com força na Liga dos Campeões da Europa.

Com esta transferência, o Barcelona reforça seu elenco no atual mercado de verão, que também viu a chegada de outros jogadores, dando continuidade à construção de um projeto ambicioso sob o comando da atual comissão técnica.