A imprensa argentina, e em especial os jornalistas próximos a Julián Álvarez, negou completamente a veracidade das notícias que propagavam um recuo do atacante apelidado de "Aranha" em sua posição, bem como a informação de que ele teria comunicado a seus companheiros no Atlético de Madrid o arrependimento pela decisão de sair, afirmando que a realidade está bem distante desses rumores.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" noticiou que Álvarez se sente enganado pela diretoria do Atlético de Madrid, indicando que suas declarações recentes foram feitas a pedido direto do próprio clube.

Nesse contexto, Martín Arévalo, jornalista da rede "ESPN" e responsável pela famosa entrevista com Álvarez — na qual o jogador insinuou o desejo de mudar de ares durante o período da Copa do Mundo —, revelou que foi a diretoria do Atlético quem pediu ao jogador para vir a público declarar sua vontade de sair, como condição para aprovar sua saída.

Arévalo detalhou a situação afirmando: "O técnico Diego Simeone não quer interferir nessa decisão; ele conhece bem a posição do jogador, e a decisão final já está nas mãos do dono do Atlético de Madrid".

O jornalista acrescentou em tom categórico que Álvarez "não pode permanecer no clube nem por mais um minuto, porque não se sente nem um pouco confortável com essa situação".

Arévalo justificou sua conclusão dizendo: "As pessoas próximas ao jogador afirmam que, quando ele falou publicamente, havia recebido uma mensagem do Atlético exigindo que apresentasse o pedido de saída diante da imprensa, depois de já tê-lo feito a portas fechadas. Pediram isso a ele para que a torcida entendesse que a decisão de sair não parte do clube".

O jornalista prosseguiu: "Mas as declarações não agradaram a diretoria depois! Após ouvir todas as partes, fica claro que a situação se tornou extremamente complicada. O jogador não quer ficar, e Simeone, que o considera um dos 5 melhores jogadores do mundo, deseja mantê-lo, mas sabe da decisão do atleta. Por outro lado, o Atlético se recusa a vendê-lo, a não ser mediante o pagamento do valor da cláusula de rescisão, que equivale a cinco vezes o seu valor de mercado".

O relato foi encerrado com a observação de que a situação se tornou extremamente constrangedora e incômoda para o astro argentino, pois ele se viu numa posição que jamais esperou alcançar. E, apesar da cautelosa calmaria que paira sobre o cenário atualmente, há movimentações intensas acontecendo nos bastidores, e espera-se que Álvarez tome novas medidas nos próximos dias.