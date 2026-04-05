O Go Ahead Eagles atropela o fraco PEC Zwolle após toda a polêmica

O Go Ahead Eagles foi muito superior ao PEC Zwolle (5 a 0) no domingo, no sempre acirrado IJsselderby. A equipe da casa estabeleceu as bases para a vitória esmagadora no clássico logo nos primeiros quinze minutos. O confronto no De Adelaarshorst começou com mais de uma hora e meia de atraso devido a problemas na arquibancada visitante, onde torcedores do PEC usavam roupas que cobriam o rosto.
O Go Ahead partiu imediatamente para o ataque, com Stefán Sigurdarson marcando de cabeça à queima-roupa aos três minutos. Foi o início de um quarto de hora dramático para o PEC, pois, pouco depois, Søren Tengstedt mandou a bola no canto inferior direito após um contra-ataque rápido e uma bela jogada individual.
Alfons Sampsted deu a assistência para o 2 a 0 e também foi o autor da assistência para o 3 a 0 do Go Ahead antes dos quinze minutos. Victor Edvardsen acertou então o canto inferior esquerdo e o De Adelaarshorst explodiu após o terceiro gol do campeão da Copa de 2025.
O PEC teve de repente uma grande chance, após uma falha na defesa do Go Ahead. Koen Kostons, porém, chutou para fora de perto, para a incredulidade do técnico Henry van der Vegt. O atacante também foi impedido mais uma vez pelo goleiro Jari De Busser. Younes Namli também se destacou no PEC, que nunca conseguiu superar o início dramático.
A situação piorou ainda mais para o PEC após o intervalo, quando Aske Adelgaard, autor da assistência para o 1 a 0, tentou de longe e viu seu chute desaparecer no ângulo superior. Com isso, a resistência do PEC foi definitivamente quebrada e os torcedores do Go Ahead já podiam comemorar antecipadamente a ampla vitória no clássico de Overijssel.
O Go Ahead continuou buscando o ataque e foi Mathis Suray quem, aos 30 minutos do segundo tempo, marcou seu décimo primeiro gol da temporada com um chute no canto inferior esquerdo. Os torcedores do PEC não testemunharam a derrota, pois a arquibancada visitante foi esvaziada pela polícia antes do início da partida em Deventer.
Graças à goleada de cinco gols, a equipe de Melvin Boel ultrapassou o PEC e ocupa agora a décima primeira posição na Vriendenloterij Eredivisie. Os visitantes de Zwolle vão ter que se recompor na décima terceira posição, faltando ainda cinco rodadas para o fim do campeonato.