O futuro de Vlahović... 6 milhões separam o sonho da realidade

Tanto a Juventus quanto o atacante sérvio Dušan Vlahović decidiram dar um tempo, para não desperdiçar os esforços realizados nos últimos tempos. No entanto, ambas as partes ainda esperam chegar a um acordo sobre a renovação do contrato. A próxima semana pode ser decisiva, com a expectativa de uma nova reunião entre o pai do jogador, Miloš Vlahović, e a diretoria do clube para resolver as questões pendentes e os detalhes essenciais.

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O jornal italiano “Tutto Mercato” informou: “As duas partes já chegaram a um acordo preliminar sobre o salário, pelo qual o jogador receberá mais de 6 milhões de euros por ano, incluindo bônus, mas ainda assim ficará abaixo do salário de seu companheiro Kenan Yildiz, que se tornará o jogador mais bem pago do time a partir da próxima temporada, com um salário de 7 milhões de euros.”

E acrescentou: “Quanto à duração do contrato, foi acordado que seria de dois anos. Apesar de ambas as partes terem concordado com esse ponto, ainda persistem algumas preocupações no círculo do jogador, já que pessoas próximas a ele acreditam que um contrato de curto prazo pode dar maior vantagem ao clube, especialmente porque o jogador pode se ver novamente no mercado de transferências após apenas um ano.”

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A Juventus está um passo à frente do Barcelona na disputa por Vlahović

Por outro lado, a Juventus mantém uma posição clara: o futuro de Vlahović não está totalmente garantido, mas o clube está disposto a lhe dar uma nova chance de provar seu valor após quatro anos marcados por altos e baixos, em troca de um salário elevado que ele talvez não consiga obter em outro clube. Além disso, o clube sabe que o jogador não chegou a um acordo com nenhuma outra equipe e não parece interessado, no momento, em analisar propostas externas.

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A lesão muda o cenário

Até recentemente, o foco de Vlahović estava em terminar a temporada da melhor maneira possível, a fim de ampliar suas opções e fortalecer sua posição nas negociações. No entanto, a lesão recente mudou o panorama e privou o jogador da oportunidade de ter um final perfeito, como ele esperava.

Apesar disso, a necessidade da Juventus por ele pode se tornar um trunfo nas negociações, desde que Dusan Vlahovic, ou sua equipe, demonstre flexibilidade em relação à bônus de assinatura e comissões dos agentes, segundo informou o jornal “Tutto Mercato”.

Segundo as estimativas, cerca de 6 milhões de euros continuam sendo o principal ponto de discórdia entre as partes. Embora esse valor não seja insignificante, ele não parece suficiente para inviabilizar um projeto em andamento que visa construir uma relação nova e estável entre o jogador e o clube, o que poderia constituir a verdadeira base para um futuro em comum.

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