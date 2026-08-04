O futuro de Neymar está indefinido, e seu pai responde com ironia

O astro brasileiro Neymar da Silva evitou fazer qualquer declaração definitiva sobre seu futuro no futebol na última segunda-feira, em meio a especulações crescentes sobre uma possível aposentadoria ao fim de seu contrato com o Santos, no fim deste ano, enquanto seu pai e empresário afirmou que o filho "vai continuar jogando futebol".

Durante um leilão beneficente organizado por ele mesmo em São Paulo, Neymar, de 34 anos, respondeu a uma pergunta sobre seu futuro: "Quando meu contrato acabar, vou pensar em permanecer no Santos, sair ou me aposentar. Não sei realmente o que farei", acrescentando: "A gente lida com as coisas passo a passo, jogo após jogo. Sinto que estou em boa forma física".

Essas declarações vagas vêm poucas semanas depois de Neymar encerrar sua trajetória internacional com a camisa da seleção brasileira, após a dolorosa derrota da Seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 diante da Noruega (1 a 2), que teve um pênalti nos instantes finais convertido pelo astro brasileiro, o que diminuiu a diferença sem sucesso, e terminou com um mar de lágrimas em uma cena emocionante.

Mas o pai e empresário de Neymar, Neymar da Silva Santos, foi mais claro do que o filho, dizendo em tom de brincadeira: "O Neymar ama jogar futebol. O que mais ele faria? Ele ainda não recebeu um atestado médico, então vai continuar jogando", em uma clara indicação de que a aposentadoria não está em cogitação no momento.

O ex-jogador de Barcelona e Paris Saint-Germain segue ligado por contrato ao clube em que foi revelado até dezembro do próximo ano, em meio a questionamentos sobre sua capacidade de continuar após a série de lesões que sofreu nos últimos anos, que afetaram de forma evidente seu nível físico.

Neymar é constantemente alvo de duras críticas por causa de seu estilo de vida fora dos gramados, e sua participação recente em um torneio de pôquer, enquanto seus companheiros do Santos disputavam uma partida pela Copa Sul-Americana na Venezuela, provocou uma ampla onda de indignação entre a torcida e a imprensa brasileira.

O Santos deve enfrentar o clube equatoriano Macará na próxima semana, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, em uma partida que pode ser decisiva para definir o futuro de Neymar, seja para permanecer no clube, sair ou até se aposentar em definitivo.