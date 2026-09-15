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Julian AlvarezGetty Images
Khaled Mahmoud

Traduzido por

O futuro de Álvarez o empurra à beira do abismo: crises psicológicas e consulta médica

J. Alvarez
Atlético de Madrid
La Liga
Argentina
Espanha

Álvarez paga o preço por um verão conturbado

Relatos da imprensa apontam que a novela envolvendo o futuro de Julián Álvarez deixou um grande impacto psicológico no atacante do Atlético de Madrid, depois que seu futuro permaneceu no centro das atenções durante toda a janela de transferências de verão, especialmente em razão do interesse do Barcelona em contar com seus serviços.

No fim, o atacante argentino decidiu permanecer na capital espanhola e seguir sua trajetória com o Atlético de Madrid, mas esse período foi extremamente difícil para o jogador, que ainda foi alvo de vaias da torcida de sua própria equipe em seu retorno, além da decepção que viveu após a derrota na final da Copa do Mundo de 2026 com a seleção da Argentina.


Segundo o programa "El Chiringuito", Álvarez passou por "grandes crises" que o levaram à "beira do abismo", por causa da instabilidade que cercou seu futuro no período recente.



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Os relatos indicaram que o atacante de 26 anos chegou até a buscar acompanhamento médico "para sair dessa situação", diante das pressões a que esteve exposto ao longo do período recente.

Esses detalhes surgem no momento em que o Atlético de Madrid tenta dar apoio ao jogador e ajudá-lo a superar um verão bastante conturbado, deixar essa fase para trás e focar na continuidade de sua trajetória com a equipe.

Álvarez havia falado publicamente, anteriormente, sobre suas dúvidas quanto ao seu futuro no Atlético de Madrid, antes de definir sua posição no fim e dar continuidade à sua passagem pelos rojiblancos, ainda que permanecer não fosse sua opção preferida no início.

Álvarez disputou 3 partidas em todas as competições nesta temporada, nas quais deu uma única assistência, que veio na derrota para o Liverpool (2 a 1) na Liga dos Campeões da Europa.

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