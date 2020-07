O Fluminense tem quantos títulos do Campeonato Carioca?

Tricolor das Laranjeiras é o segundo maior campeão estadual do Rio de Janeiro, atrás do Flamengo, e seguido por Vasco da Gama e Botafogo

Nesta quarta-feira (15), às 21h (de Brasília), o vai conhecer o novo campeão estadual de 2020. Na final, Flamengo e Fluminense vão decidir mais uma vez o estadual do Rio de Janeiro e tentar colocar mais um troféu na galeria.

O Tricolor é o segundo maior campeão do Carioca, e segue perseguindo o Flamengo, que já levou a competição 35 vezes e lidera o ranking. Em terceiro lugar aparece o , seguido de perto pelo , com 24 e 21 títulos, respectivamente.

Confira abaixo quantos títulos o Fluminese tem no estado do Rio de Janeiro.

QUANTOS TÍTULOS DO CAMPEONATO CARIOCA O FLUMINENSE TEM?

Foto:Nelson Perez / FC / Divulgação

Ao todo, o Tricolor já levou o estadual do Rio de Janeiro 31 vezes, incluindo as quatro primeiras edições da competição, disputadas entre 1906 e 1909, em um formato de pontos corridos, com turno e returno. Destaque para o estadual de 1907, em que Fluminense e Botafogo terminaram empatados e foram declarados campeões.

Então, entre 1911 e 1960, o clube das Laranjeiras levou o Carioca mais 13 vezes, com destaque para os títulos de 1924 e 1936. Em ambos os anos, dois estaduais foram realizados, e nas duas ocasiões o Fluminense ganhou um e o ganhou o outro.

Entre 1961 e 2000, o foi campeão mais 11 vezes, com destaque para o ano de 1995, em que o título veio após o lendário gol de barriga de Renato Gaúcho.

Depois do ano 2000, o Tricolor conquistou o Carioca mais três vezes, nos anos de 2002, 2005 e 2012.

Os títulos vieram nos seguintes anos: 1906, 1907, 1908, 1909, 1911, 1917, 1918, 1919, 1924, 1936, 1937, 1938, 1940, 1941, 1946, 1951, 1959, 1964, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976, 1980, 1983, 1984, 1985, 1995, 2002, 2005 e 2012.

QUANTOS TÍTULOS DA TAÇA GUANABARA O FLUMINENSE TEM?

Foto:Nelson Perez / Fluminense FC / Divulgação

A foi criada em 1965 como um torneio independente, para definir o representante do Estado da Guanabara - atual cidade do Rio de Janeiro - na Taça . Então, a partir de 1972, o torneio passou a fazer parte do campeonato estadual, representando o primeiro turno do Carioca.

Ao todo, o Fluminense possui dez títulos da Taça Guanabara, três enquanto competição independente e sete após o torneio fazer parte do regional.

A última conquista foi no ano de 2017, derrotando o nos pênaltis, após empatar no tempo normal por 3 a 3.

Os títulos vieram em 1966, 1969, 1971, 1975, 1983 , 1985 , 1991, 1993 , 2012 e 2017.

QUANTOS TÍTULOS DA TAÇA RIO O FLUMINENSE TEM?

Representando os profissionais da saúde, em respeito e agradecimento a tudo que eles vêm fazendo no combate à pandemia, nossos médicos levantaram a taça. Nunca é demais lembrar: Obrigado. 🇭🇺🏆



📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/NlbrdKUiYg — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 9, 2020

A taça Rio foi criada em 1982 para ser o segundo turno do Campeonato Carioca, a ser disputado na seuquência da Taça Guanabara. Antes de 82 o returno do estadual já existia, mas não tinha um nome definido, normalmente homenageava-se algum diregente ou personalidade que havia falecido nos anos anteriores.

Desde o primeiro título em 1990, o Fluminense tem quatro troféus da em sua estante, dos anos de 1990, 2005, 2018 e 2020, este último conquistado em uma final contra o maio rival do Tricolor, o Flamengo.