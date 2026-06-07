"O Feyenoord se despede de Robin van Persie com efeito imediato"

O Feyenoord e Robin van Persie se separam com efeito imediato, segundo informa o site Transfermarkt. De acordo com o veículo, os últimos detalhes sobre a rescisão do contrato estão sendo discutidos neste momento. A confirmação oficial do clube será divulgada em breve.

O motivo exato por trás da saída de Van Persie ainda não foi divulgado. O diretor técnico Dévy Rigaux deu um sinal há menos de uma semana, ao se recusar a confirmar, em uma coletiva de imprensa, que Van Persie continuaria como técnico do Feyenoord na próxima temporada.

“Vamos primeiro analisar a última temporada e depois tomar uma decisão”, disse Rigaux. “Vamos dedicar tempo a essa decisão. Não estabelecemos um prazo. Quando estiver claro para onde queremos ir, tomaremos uma decisão.”

O diretor-geral Robert Eenhoorn, que criticou o número de pontos conquistados na Eredivisie (65), também não quis impor um prazo a si mesmo nem a Rigaux. “Ainda vai demorar um pouco até tomarmos uma decisão sobre isso.”

Agora está claro que Van Persie não estará mais à beira do campo no De Kuip, onde foi técnico por um ano e meio. Na última temporada, o ex-atacante levou seu time ao segundo lugar e à classificação direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada.

Apesar de Van Persie ter levado sua equipe à fase de grupos, as críticas a ele durante a temporada foram muitas vezes severas. O desempenho em campo foi frequentemente abaixo do esperado e o título do campeonato logo ficou fora de alcance.

Na Liga Europa, o Feyenoord teve uma campanha muito decepcionante. Assim como as outras equipes holandesas naquele torneio, Go Ahead Eagles e FC Utrecht, os rotterdames foram eliminados já na fase de grupos.