O Feyenoord receberá na quinta-feira uma proposta da Premier League

O Nottingham Forest apresentará nesta quinta-feira uma primeira proposta ao Feyenoord por Givairo Read, segundo informou o FR12.nl nesta quarta-feira. O clube da Premier League vê no lateral-direito um reforço ideal para a defesa.

Read já vem sendo acompanhado há algum tempo por vários clubes estrangeiros. O Manchester City e o Bayern de Munique demonstraram interesse concreto, mas não houve uma transferência de grande porte. O interesse do Nottingham Forest pode mudar essa situação.

Resta saber qual valor o clube inglês está disposto a oferecer por Read. O lateral-direito tem contrato com o Feyenoord até meados de 2029, o que dá ao clube uma forte posição nas negociações com o Nottingham Forest.

O lateral não descartou, no início desta semana, em entrevista à revista “Voetbal International”, a possibilidade de ainda se transferir para o Bayern. “Mas isso ainda pode acontecer. Não sei exatamente como estão as coisas. Isso é com meu agente. Mas também não vou mentir: vários clubes se manifestaram.”

Uma permanência mais longa no Feyenoord certamente está entre as possibilidades. “Ainda não conquistei o título com o Feyenoord, e esse é realmente um objetivo. Vamos lutar por isso nesta temporada, se tudo der certo.”

O valor de transferência de Read é estimado pelo Transfermarkt em 25 milhões de euros. O zagueiro, que tem apenas 20 anos, já disputou 54 partidas pelo time principal do Feyenoord.