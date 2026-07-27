O Feyenoord apresentou a Gjivai Zechiël uma nova proposta de contrato, informou o Feyenoord Transfermarkt esta segunda-feira. O clube de Roterdão quer prolongar o vínculo com o médio e definir acordos sobre uma possível transferência no futuro. Ao que tudo indica, trata-se de uma cláusula de rescisão.

Ainda não se sabe por quantas épocas Zechiël poderá renovar nem quais são as condições do contrato. O médio, de 22 anos, tem atualmente vínculo até meados de 2028.

O Feyenoord quer evitar que o médio deixe De Kuip neste verão. O Lille OSC já ofereceu dez milhões de euros, sem contar com bónus, mas essa proposta foi rapidamente rejeitada.

Zechiël chegou a um acordo pessoal com o Lille. O Feyenoord, e em particular o treinador Giovanni van Bronckhorst, vê um papel importante reservado para o jogador na próxima temporada.

De resto, o Feyenoord já não fala com o clube francês há várias semanas. Com a proposta, o clube de Roterdão quer demonstrar confiança em Zechiël e enviar um sinal.

Segundo o Transfermarkt, o jovem médio está atualmente avaliado em dez milhões de euros. Na temporada passada, foi emprestado pelo Feyenoord ao FC Utrecht.