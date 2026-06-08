"O Feyenoord perde a chance de ter o ex-jogador estrela de volta devido à demissão de Van Persie"

Lutsharel Geertruida estava aberto a um retorno ao Feyenoord, mas essa possibilidade desapareceu depois que Robin van Persie perdeu o cargo de técnico, segundo o jornal De Telegraaf. O zagueiro já foi convocado para a Copa do Mundo de 2026 como substituto do lesionado Jurriën Timber.

Geertruida visitou no último fim de semana o torneio internacional juvenil de Van Persie em Maassluis. Após o evento, o ex-jogador do Feyenoord conversou longamente com o ex-atacante, e o assunto também se estendeu ao seu futuro.

Segundo o jornalista Marcel van der Kraan, Geertruida deu a impressão de estar aberto a um retorno ao De Kuip. Uma condição importante, no entanto, era que Van Persie continuasse como técnico do Feyenoord na próxima temporada.

Esse cenário foi rapidamente descartado. Ainda no caminho de volta do torneio, Geertruida soube que Van Persie não estaria mais vinculado ao Feyenoord, o que tornou um retorno imediatamente menos provável.

O zagueiro está em busca de um novo clube. O Sunderland, que o contratou por empréstimo do RB Leipzig na última temporada, decidiu não exercer a opção de compra. Segundo a Voetbal International, um futuro no Leipzig também parece estar descartado.

Por isso, espera-se que Geertruida faça uma transferência no verão. Por enquanto, porém, o jogador da seleção holandesa está focado em sua participação na Copa do Mundo de 2026.