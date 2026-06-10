"O Feyenoord pede uma quantia astronômica pelo cobiçado Ueda"

Ayase Ueda está em alta depois de conquistar o título de artilheiro da Vriendenloterij Eredivisie. O jornal inglês Yorkshire Post noticiou nesta quarta-feira que o atacante do Feyenoord está sendo acompanhado por nada menos que três clubes da Premier League.

O Everton teria, segundo relatos, grande interesse no atacante japonês que joga pelo time de Roterdã. Além disso, Ueda também apareceu nas listas dos adversários da liga, Leeds United e Brighton & Hove Albion.

De acordo com o jornal mencionado acima, o Everton estaria disposto a pagar entre 22 e 24 milhões de euros por Ueda, que tem contrato com o Feyenoord até meados de 2028. O Feyenoord, por sua vez, estaria buscando um valor entre 30 e 35 milhões de euros.

Leeds e Brighton acompanham os desdobramentos em torno de Ueda com grande interesse. Ambos os clubes querem investir em um verdadeiro artilheiro e veem no jogador da seleção japonesa alguém capaz de lidar com o nível da Premier League.

Ueda (27) encerrou a temporada com um total de 26 gols em 40 partidas em todas as competições. As atuações sólidas e os muitos gols despertaram, portanto, o interesse da Premier League, embora ainda se aguarde uma oferta inicial de um dos três clubes.

Caso Ueda brilhe com o Japão na Copa do Mundo, é muito provável que seu preço de venda suba consideravelmente. O Transfermarkt estima seu valor de transferência atual em 17 milhões de euros.

Ueda está em plena preparação com a seleção japonesa para a partida de estreia da Copa do Mundo contra a seleção holandesa. A partida no Dallas Stadium, em Arlington, começa no domingo às 22h, horário da Holanda.