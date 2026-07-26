O marroquino Yassine Bounou tornou-se o centro das atenções dos adeptos do Al-Hilal saudita nas últimas horas, não devido ao seu nível dentro de campo, mas sim após as notícias que ligaram o seu futuro a uma decisão técnica que poderá alterar o rosto da equipa antes do arranque da nova temporada.

Notícias divulgadas pela imprensa referiram a existência de uma intenção dentro do Al-Hilal de retirar o nome de Bounou da lista de jogadores locais, apostando em Mohammed Al-Owais nas competições da Liga Roshn, ficando o guarda-redes marroquino reservado apenas para a Liga dos Campeões da Ásia, um cenário que, segundo se disse, não conta com a aprovação do jogador.

Inzaghi na mira das críticas

As notícias indicaram que a ideia surgiu no âmbito da visão do treinador italiano Simone Inzaghi, o que provocou um enorme estado de fúria entre os adeptos do Al-Hilal, que consideraram que o treinador começou a impor as suas decisões de forma total dentro do clube.

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Uma parte dos adeptos considerou que a direção executa todos os pedidos de Inzaghi sem discussão, chegando alguns a descrever a situação como uma "magia" praticada pelo treinador italiano, numa referência à rapidez com que os seus desejos são atendidos desde que assumiu o comando da equipa.

Apoio total a Bounou

O ataque dos adeptos não se ficou pela direção ou pela equipa técnica, estendendo-se também à ideia de prescindir de Bounou a nível local, uma vez que os adeptos do Al-Hilal afirmaram que o guarda-redes marroquino continua a ser um dos elementos mais importantes da equipa, e que aquilo que apresentou desde que chegou o torna a primeira opção sem discussão.

Muitos consideraram também que reduzir o papel de Bounou enviaria uma mensagem negativa a uma das figuras mais destacadas da equipa, sobretudo porque o guarda-redes não aceita, segundo se rumoreja, que o seu papel se limite à participação apenas na competição asiática.

Al-Owais no centro da polémica

Por outro lado, estas notícias abriram a porta à comparação entre Bounou e Mohammed Al-Owais, tendo alguns adeptos desvalorizado a ideia de apostar no guarda-redes internacional como titular na liga, sublinhando que a diferença de nível e de experiência pende claramente a favor de Bounou.

Apesar do elogio ao que Al-Owais apresentou com a seleção saudita, os adeptos do Al-Hilal consideram que a luta por todos os títulos exige a continuidade de Bounou como guarda-redes titular, sobretudo perante as ambições da equipa de reconquistar o título da Liga Roshn e de lutar com força pela Liga dos Campeões da Ásia.

No final, a posição oficial do Al-Hilal permanece ausente até ao momento, mas o certo é que o simples facto de esta ideia circular foi suficiente para inflamar a fúria dos adeptos, que enviaram uma mensagem clara à direção: Bounou deve continuar a ser o guarda-redes titular, e qualquer decisão em sentido contrário não terá a sua aprovação.