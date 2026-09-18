O Valencia segue avançando em suas negociações para contratar o técnico mexicano Javier Aguirre para comandar a equipe, depois que seu nome ganhou destaque nas últimas horas como o principal candidato a suceder Carlos Corberán.

Segundo o jornal espanhol Marca, o Valencia iniciou negociações com os representantes de Aguirre há vários dias, após uma primeira rodada de contatos com diversos treinadores. Espera-se que a sexta-feira seja marcada por uma reunião ou conversa decisiva entre as partes, o que pode abrir caminho para um acordo final, diante de um desejo mútuo de concretizar o negócio.

As negociações ocorrem em total sigilo, com o clube e os representantes do ex-treinador da seleção do Egito mantendo silêncio sobre os detalhes, especialmente porque alguns aspectos esportivos e contratuais ainda precisam ser definidos.

Os dirigentes do Valencia consideram que Aguirre tem os requisitos necessários para o momento atual, dada sua vasta experiência, sua personalidade e seu conhecimento do Campeonato Espanhol, tendo já comandado Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés e Real Mallorca.

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Por outro lado, Aguirre recebe com grande entusiasmo a ideia de voltar a treinar na Espanha, e os aspectos financeiros não parecem representar um obstáculo às negociações. O treinador busca chegar a um formato que lhe permita concluir a temporada atual, com a possibilidade de prorrogar seu contrato por mais uma temporada mediante o cumprimento de metas específicas, sobretudo a de evitar o rebaixamento.

Aguirre tem 67 anos e está sem clube desde o término de sua passagem pela seleção do México. Ele também recebeu diversas propostas nos últimos meses, mas seguiu preferindo o retorno ao futebol espanhol.

No momento, o Valencia não tem pressa em fechar o negócio, já que Óscar Sánchez comandará a equipe diante da Real Sociedad, enquanto o clube planeja aproveitar a pausa para as seleções, que se estende por três semanas, para que o novo treinador chegue a Paterna e trabalhe com o elenco.



