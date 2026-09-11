O ex-astro do Barcelona se junta a Neymar no Santos

Um ex-jogador do Barcelona está perto de retornar aos gramados pela porta do Santos, depois de o clube brasileiro chegar a um acordo com o veterano meio-campista, ficando marcado para atuar ao lado de seu compatriota Neymar.

O jornal espanhol "AS" revelou que Coutinho, de 34 anos, acertou sua transferência para o Santos, depois de ter ficado sem clube desde a rescisão de seu contrato com o Vasco da Gama, em fevereiro passado.

Leia também

Ex-astro do Barcelona: se eu tivesse o trio do Real Madrid, ficaria sentado a partida inteira

Em vídeo: Magdy Abdel Ghani: Amouta exagera em sua raiva, e sua atitude não passaria em paz comigo

A transferência de Coutinho para o Santos vem com o apoio direto de Neymar, que havia pedido à diretoria do clube a contratação de seu ex-companheiro na seleção brasileira, além de ter conduzido pessoalmente parte das negociações para fechar o negócio.

Reportagens brasileiras confirmaram que a empresa "NR Sports", pertencente à família de Neymar, participou das movimentações que levaram ao acordo.

Espera-se que Coutinho assine um contrato de curta duração com o Santos até o fim do ano, devendo passar por exames médicos antes de o negócio ser concluído oficialmente.

O contrato tem duração de cerca de três meses, depois de as duas partes considerarem que essa é a fórmula mais adequada, diante do afastamento do jogador dos jogos desde fevereiro.

Coutinho havia rescindido seu contrato com o Vasco da Gama, depois de disputar suas últimas partidas contra o Volta Redonda no dia 14 de fevereiro, e então se afastou dos gramados, mantendo os treinos de forma individual para preservar seu condicionamento físico.

Coutinho voltou ao Vasco da Gama em julho de 2024, após 14 anos passados nos gramados europeus, onde jogou pelos clubes Inter de Milão, Espanyol, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique e Aston Villa, além de sua experiência com o Al-Duhail do Catar.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns "Kooora".



