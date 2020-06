O espetacular ano de 2000 de Romário merecia o prêmio de Melhor do Mundo

Baixinho marcou 73 gols na temporada, um por jogo, e foi artilheiro de cinco dos torneios que disputou

O futebol brasileiro não se leva a sério muito antes de realmente ficar bastante abaixo do nível do futebol europeu, o que fica evidenciado na análise de algumas das temporadas de craques ignoradas em âmbito mundial. Dentre essas, porém, a principal delas se deu em 2000, quando Romário teve o melhor ano da carreira.

Esqueça a lenda de que Edmundo foi o melhor da temporada 1997, ainda que os seus 42 gols em 51 jogos e o respeitável título de artilheiro do Brasileiro merecessem mais crédito da Fifa. O Animal fez um excelente Nacional, mas não manteve o nível no resto da temporada. Ronaldo, o ganhador, fez 47 gols em 49 jogos e era titular da seleção brasileira, enquanto Edmundo era reserva do Fenômeno e de Romário.

Três anos depois, também pelo , Romário atingiu números praticamente inimagináveis nos dias de hoje. A começar pelo número de redes balançadas: foram 66 gols e 16 assistências em 71 partidas disputadas pelo clube carioca. Além disso, balançou a rede sete vezes em dois jogos pela seleção brasileira. Incríveis 73 gols e 16 assistências em 73 jogos.

Romário foi tudo o que os melhores atacantes costumam ser em seus grandes anos. Artilheiro (considerados Módulo Azul e mata-mata), melhor jogador e campeão da Copa João Havelange, que substituiu o Campeonato Brasileiro naquela temporada, coroando com um gol em cada partida da decisão contra o (o gol marcado em 2001, na última partida decisiva, não está na conta acima). Sua temporada, porém, vai além.

O Baixinho começou com tudo no , sendo o artilheiro da competição na qual o Vasco foi vice-campeão. Depois, foi artilheiro tanto do Torneio Rio- , disputado apenas entre os grandes de cada estado, quanto do .

Em ambas ocasiões, o Vasco acabou perdendo na final, mas isso não impediu o destaque do Baixinho. Ele chegou a marcar três vezes na goleada por 5 a 1 contra o arquirrival , que valeu ao Cruz-Maltino a . Na decisão, porém, se machucou e não conseguiu jogar a partida final.

O desempenho foi tão impressionante que forçou o seu retorno a uma combalida seleção brasileira que sofria nas Eliminatórias para a de 2002. Aos 34 anos, correspondeu ao chamado de Candinho anotando três gols contra a e quatro contra a .

Sem Ronaldo, machucado, o Baixinho voltou a ser o principal jogador do país, mesmo longe da flor da idade. Foi tão bem em 2000 que jogou outras cinco vezes pelo Brasil em 2001, aos 35 anos de idade, marcando três gols. Dois em um amistoso contra o e outro diante do , pelas Eliminatórias da Copa.

Romário terminou aquelas eliminatórias como terceiro maior artilheiro no geral e dividiu o posto de goleador do Brasil com Rivaldo, ambos com oito redes balançadas. O meia do , no entanto, fez 15 jogos, enquanto Romário esteve em apenas cinco.

A excelente temporada foi fechada com chave de ouro na hoje extinta Copa Mercosul, que reunia os times mais tradicionais de Brasil, , e no segundo semestre. A avaliação é subjetiva, mas seria um torneio entre a Libertadores e a Sul-Americana em termos de importância.

Foi nela que o camisa 11 desfilou pelos campos sul-americanos, anotando ao menos um gol em todos os times que enfrentou. Foram dois no , três no e um no Atlético Mineiro. Na semifinal, outro no . O show principal, porém, ficou para a decisão.

Diante do , fez um gol no primeiro jogo, no Maracanã. Na segunda partida, vitória dos paulistas por 1 a 0 no Palestra , forçando o terceiro jogo. No dia 20 de dezembro daquele ano, veio o momento histórico: comandou a virada de 3 a 0 para 4 a 3, com três gols e uma assistência, assegurando outro título na temporada.

Sem revisionismo

Obviamente, o título de Melhor do Mundo está em ótimas mãos com Zidane. O francês foi vice-campeão italiano e não teve grandes campanhas na Copa da Uefa e na . Sua , porém, foi campeã da e impulsionou a conquista do craque.

Romário, no entanto, nem foi considerado para a disputa, algo que não se justifica em nenhum aspecto. Para se ter uma ideia de quão competitivo era o futebol aqui, ainda que desorganizado, seguem abaixo as "seleções" da Bola de Prata de 2000 e da Premier League do mesmo ano.

Brasil

Goleiro: Rogério Ceni (São Paulo)

Lateral-direito: Arce (Palmeiras)

Zagueiros: Cris ( ) e Lúcio ( )

Lateral-esquerdo: Sorín (Cruzeiro)

Volantes: Mineiro ( ) e Ricardinho (Cruzeiro)

Meias: Juninho Paulista (Vasco) e Juninho Pernambucano (Vasco)

Atacantes: Romário (Vasco) e Ronaldinho Gaúcho ( )

Goleiro: Nigel Martyn ( United)

Lateral-direito: Gary Kelly (Leeds United)

Zagueiros: Jaap Stam ( ) e Sami Hyypiä ( )

Lateral-esquerdo: Ian Harte (Leeds United)

Volantes: Roy Keane (Manchester United) e Patrick Vieira ( )

Meias: David Beckham (Manchester United) e Harry Kewell (Leeds United)

Atacantes: Andy Cole (Manchester United) e Kevin Phillips (Sunderland)

Alguma dúvida de quem é melhor? Bom, essa diferença não impediu David Beckham, do Manchester United, e Thierry Henry, do Arsenal, de serem o sexto e o sétimo na eleição de Melhor do Mundo.

Veja abaixo um raio-x de Romário em 2000