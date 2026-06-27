A seleção do Marrocos manteve um feito árabe único na Copa do Mundo, após a seleção egípcia ter se classificado, como segunda colocada do seu grupo, para a segunda fase da edição atual.
A seleção egípcia conquistou uma classificação histórica, chegando pela primeira vez à segunda fase após um empate emocionante de 1 a 1 contra o Irã na manhã deste sábado, na terceira rodada do Grupo G.
A seleção dos Faraós encerrou a fase de grupos com 5 pontos, na segunda colocação, atrás da líder Bélgica por diferença de gols, enquanto a seleção iraniana aguarda sua classificação entre os melhores terceiros colocados (3 pontos e diferença de gols 0).
A seleção egípcia poderia ter se classificado como líder do grupo caso vencesse seu adversário asiático, mas ficou com o empate, enquanto a Bélgica goleou a Nova Zelândia por 5 a 1.
Com isso, a seleção do Marrocos manteve seu feito de ser a única seleção árabe a conseguir liderar seu grupo na Copa do Mundo, segundo a rede “Opta”.
Isso aconteceu duas vezes, nos anos de 1986 e 2022.
Já a seleção dos Leões do Atlante se classificou para a segunda fase na edição atual, mas como segunda colocada do grupo.
Até o momento, as seleções do Marrocos e do Egito são as representantes árabes na segunda fase da Copa do Mundo, enquanto a seleção da Argélia tem a chance de se juntar a elas, mas não conseguirá liderar seu grupo.
A melhor colocação que a Seleção Verde pode alcançar no Grupo 10 é o segundo lugar, com 6 pontos, caso vença a Áustria amanhã de manhã, já que a Argentina garantiu a liderança com 6 pontos antes de enfrentar a Jordânia, por ter vantagem nos confrontos diretos contra as seleções da África e da Europa.