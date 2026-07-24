A seleção alemã deixou de ser aquela equipa habituada a disputar os grandes títulos, transformando-se, nos últimos anos, numa seleção em busca da recuperação da sua identidade e do seu prestígio.

Desde a conquista histórica do Campeonato do Mundo de 2014, a Mannschaft atravessa um dos seus períodos mais difíceis, com os fracassos a repetirem-se nas grandes competições. A eliminação precoce nos dezasseis avos de final do Campeonato do Mundo de 2026 foi o mais recente capítulo desta queda.

Também o Campeonato da Europa não foi mais clemente com a seleção alemã. Depois de ter alcançado a final em 2008 e de ter chegado às meias-finais por duas vezes, a equipa registou um claro recuo, despedindo-se nos oitavos de final da edição de 2020 e depois nos quartos de final do Euro 2024, antes de os resultados dececionantes se prolongarem no cenário mundial.

Numa tentativa de devolver a seleção ao seu lugar natural entre as grandes da Europa e do mundo, a Federação Alemã de Futebol confiou a direção técnica a Jürgen Klopp, um dos treinadores mais destacados da era moderna, na esperança de que lidere um novo projeto capaz de devolver a Mannschaft aos pódios.

Mas o caminho não será fácil, pois há cinco grandes dossiês que Klopp terá de resolver rapidamente se quiser construir uma seleção capaz de competir no Campeonato da Europa de 2028 e, depois, no Campeonato do Mundo de 2030.

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Resolver o dossiê da baliza

A primeira prioridade de Jürgen Klopp passa por pôr fim à incerteza que envolve a posição de guarda-redes.

Manuel Neuer chegou aos 40 anos e já não é a opção ideal para guardar a baliza da seleção como o foi no passado. Ainda assim, tanto o Bayern de Munique como a seleção alemã continuaram a apostar nele, perante a ausência de uma alternativa capaz de se impor.

Os números apontam para um claro declínio no nível do veterano guarda-redes nos últimos anos, algo natural tendo em conta a sua idade avançada, o que torna a procura de um sucessor definitivo uma necessidade que não admite adiamentos.

As opções disponíveis não parecem ser muitas. Marc-André ter Stegen continua a ser um grande nome, mas terá 38 anos quando chegar o Campeonato do Mundo de 2030, enquanto Oliver Baumann também avança na idade, e Alexander Nübel não conseguiu convencer toda a gente.

Em contrapartida, Jonas Urbig, de 22 anos, destaca-se como um dos talentos emergentes mais promissores do Bayern de Munique, e Moritz Nicolas (28 anos) também se impôs após uma época notável ao serviço do Borussia Mönchengladbach.

Klopp terá de tomar uma decisão clara quanto ao futuro desta posição, por ser ela a pedra angular de qualquer projeto bem-sucedido.

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Aproveitar o melhor de Wirtz e Musiala

Os dois melhores talentos ofensivos da Alemanha não conseguiram mostrar todo o seu potencial ao serviço da seleção no período mais recente. Florian Wirtz sofreu com uma primeira época complicada, o que se refletiu no seu nível internacional, limitando-se a servir três golos no Campeonato do Mundo sem marcar qualquer golo.

Quanto a Jamal Musiala, não recuperou todo o seu brilho desde que regressou da grave lesão que sofreu, uma fratura na perna durante o Campeonato do Mundo de Clubes, há mais de um ano, tendo-se limitado a marcar apenas um golo no Mundial de 2026, na goleada por 7-1 frente ao Curaçao.

Ambos os jogadores têm 23 anos, o que significa que os próximos quatro anos representarão o auge das suas carreiras. Por isso, Klopp deve construir todo o seu projeto ofensivo em torno deles e encontrar a melhor forma de extrair o que ambos têm de melhor antes de chegar ao Campeonato do Mundo de 2030.

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Encontrar um avançado que decida os jogos

Tal como na posição de guarda-redes, a posição de ponta de lança continuou a representar um verdadeiro dilema para a seleção alemã nos últimos anos.

Embora Julian Nagelsmann tenha dado oportunidade a vários avançados, como Nick Woltemade, Jonathan Burkardt e Niclas Füllkrug, nenhum deles conseguiu afirmar-se ou provar merecer liderar a frente de ataque a longo prazo.

Kai Havertz continua a ser uma opção em cima da mesa, mas sofreu muito com a oscilação no último toque, tanto no clube como na seleção, além de que a sua posição natural não é a de um ponta de lança puro.

Encontrar um avançado capaz de marcar de forma consistente será um dos maiores desafios de Klopp, pois a seleção alemã ressentiu-se, nos últimos anos, da falta do avançado decisivo que faz a diferença nos grandes jogos.

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Reativar as fontes de talento do Bayern e do Dortmund

O Bayern de Munique e o Borussia Dortmund sempre constituíram a espinha dorsal da seleção alemã, já que a Mannschaft se apoiou, ao longo da sua história, nos talentos formados nos dois clubes.

Mas o cenário mudou no Campeonato do Mundo de 2026, depois de a convocatória ter incluído apenas 10 jogadores dos dois clubes — seis do Bayern e quatro do Dortmund —, e quase metade deles já tinha ultrapassado os 30 anos.

As opções a longo prazo parecem limitadas, destacando-se Nico Schlotterbeck, Aleksandar Pavlović, Jamal Musiala, Lennart Karl e Felix Nmecha como os nomes jovens mais em evidência, a par de Jonathan Tah e Joshua Kimmich, caso mantenham o seu nível, e de Karim Adeyemi, se recuperar o seu melhor rendimento.

É natural que a seleção aproveite os talentos espalhados por diversos clubes europeus, mas o sucesso da Alemanha esteve historicamente sempre ligado à existência de uma base sólida de jogadores nacionais oriundos do Bayern e do Dortmund — algo que terá de regressar se Klopp quiser construir uma seleção capaz de competir durante muitos anos.

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Reconstruir a relação com os adeptos e a comunicação social

A missão de Jürgen Klopp não se limitará apenas aos aspetos técnicos. Ser-lhe-á também exigido que restabeleça a confiança entre a seleção e os adeptos alemães, bem como com a comunicação social.

A confiança do público alemão na federação e na seleção diminuiu nos últimos anos, em consequência dos fracassos repetidos nas grandes competições, sobretudo no Campeonato do Mundo.

Naturalmente, as vitórias continuam a ser a forma mais rápida de recuperar a confiança, mas a forte personalidade de Klopp e a sua capacidade de comunicar com os adeptos podem dar-lhe uma vantagem na hora de mudar o ambiente em torno da seleção.

Embora a comunicação social alemã seja conhecida pelas suas críticas contundentes, não hesita também em apoiar treinadores e jogadores quando estes alcançam o sucesso, o que faz da construção de uma relação positiva com a imprensa um fator importante para aliviar a pressão e criar um ambiente estável que ajude a seleção a recuperar o seu lugar entre as grandes do continente europeu.