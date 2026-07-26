O dominó das transferências: Vinícius alimenta o maior sonho do Barcelona

Um relatório da imprensa afirmou que o interesse do Arsenal em contratar Vinícius Júnior, que entra no último ano do seu contrato com o Real Madrid, irá afetar indiretamente Julián Álvarez, avançado do Atlético de Madrid, que é um alvo do Barcelona.

A verdade é que o Arsenal, ao lado do Paris Saint-Germain e do Barcelona, está entre os clubes que manifestaram interesse na contratação do avançado internacional argentino de 26 anos.

Julián Álvarez anunciou, durante o último Mundial, a sua intenção de deixar o Atlético de Madrid para "realizar um sonho" e, apesar de não ter especificado qual seria esse "sonho", todos os que o ouviram entenderam que se referia ao seu futuro no Barcelona.

Passou mais de um mês desde então, mas a posição do Atlético mantém-se, recusando o desejo do seu jogador, que naquele dia fez referência a uma conversa anterior com o seu clube, ao qual está ligado por um contrato válido até 2030.

Até agora, o Atlético de Madrid apenas discutiu duas opções: o pagamento de uma cláusula de rescisão no valor de 500 milhões de euros, uma quantia exorbitante difícil de suportar para qualquer clube.

Resta ver a segunda opção, a venda do jogador, e caso as coisas cheguem a este ponto, o Atlético prefere ver Julián em qualquer outro lugar que não seja uma das duas equipas rivais na luta pelo título do campeonato espanhol.

O Arsenal, apesar de não ser a solução preferida do Atlético, poderá ser uma saída de última hora, enquanto o Barcelona, que não desistiu depois de reafirmar a sua proposta de 100 milhões de euros, continua a esperar que o avanço do período de transferências possa abrir caminho para uma negociação.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", Julián continua a ser um alvo prioritário para o Barcelona, mas com a tranquilidade que advém da contratação de Anthony Gordon e Karim Adeyemi para reforçar o seu ataque, apesar de nenhum deles ser avançado no sentido estrito da palavra.

Entretanto, Vinícius é um dos principais candidatos a reforçar o ataque do campeão da Premier League e vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa.

O Arsenal acompanha de perto a situação do internacional brasileiro e procurará contratá-lo caso ele não renove o seu contrato com o Real Madrid. O interesse no jogador ainda está numa fase inicial e não houve, até agora, qualquer negociação entre os dois clubes.

O surgimento do nome de Vinícius no mercado de transferências do Arsenal representa um novo desenvolvimento neste mercado interligado.

O longo período de estagnação em torno da renovação do contrato de Vinícius, que o Real Madrid discutiu sem chegar a um acordo final, aliado à enorme proposta que o clube espanhol estaria a apresentar pelo jovem extremo marfinense Yan Diomandé (19 anos), explica o interesse do Arsenal nele.

Segundo o jornal "The Athletic", há outro fator relevante: Diomandé e Vinícius partilham a mesma agência de jogadores.

De momento, não decorreram quaisquer conversas entre os clubes, mas caso a tão comentada renovação do contrato de Vinícius, que termina em 2027, não se concretize, será lógico para o Real Madrid aproveitar o que resta do atual período de transferências para vender o internacional brasileiro de 26 anos por um preço elevado, uma vez que, em janeiro, o jogador já poderá acordar com qualquer clube que deseje relativamente ao seu futuro sem que a sua equipa atual receba qualquer verba de transferência.

Segundo a ESPN, o Real Madrid considera que o Arsenal é o único destino possível para Vinícius caso não consiga chegar a acordo sobre a renovação do contrato.

Se o interesse do Arsenal evoluir e se transformar numa proposta séria ao Real Madrid, isso reduzirá a probabilidade de o atual vice-campeão da Europa e campeão da Premier League ir também atrás de Julián Álvarez, algo que joga a favor do Barcelona.