O Al-Diriyah, recém-promovido à Liga Roshn Saudita, colocou o foco em um dos jogadores do Al-Ittihad, com o objetivo de contratá-lo durante a atual janela de transferências do verão.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" informou que o Al-Diriyah apresentou uma proposta oficial ao Al-Ittihad, com o objetivo de contratar o seu jogador Ahmed Al-Ghamdi na atual janela de transferências do verão.

O jornal esclareceu que o atleta de 24 anos recusa a ideia de deixar o Al-Ittihad durante a atual janela de transferências do verão, pois deseja dar continuidade à sua trajetória no clube, sem viver uma nova experiência.

Al-Ghamdi abriu a porta para uma transferência ao Al-Diriyah, mas com condições complexas, que consistem em receber um salário muito maior do que o que recebe no Al-Ittihad, além de assinar um contrato de longa duração.

Al-Ghamdi pode deixar o Al-Ittihad de forma gratuita durante a próxima janela de transferências do verão, caso não seja renovado o seu contrato, que se encerra ao fim da próxima temporada.

Al-Ghamdi retornou ao Al-Ittihad no verão do ano passado, após o fim de seu empréstimo ao Neom, apresentando um bom desempenho sob o comando do treinador português Sérgio Conceição, tendo disputado 34 partidas, nas quais marcou 3 gols e deu 4 assistências.

Vale lembrar que o jovem jogador saudita tem a capacidade de atuar nas posições de ponta-esquerda e ponta-direita, bem como na posição de armador.