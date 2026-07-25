Christoph Freund, diretor desportivo do Bayern de Munique, revelou que dois jogadores da equipa não fazem parte dos planos para a nova temporada, garantindo que o clube está a trabalhar para lhes encontrar um novo destino durante o mercado de transferências de verão.

Freund afirmou, em declarações à imprensa este sábado, sobre os jogadores João Palhinha e Sacha Boey: "Eles estão a treinar connosco, mas já não vão desempenhar um papel importante na nossa equipa, e estão cientes disso. Ambos são bons jogadores e vão continuar a treinar e a jogar connosco, mas o plano é que o próximo passo deles seja noutro lugar".

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O diretor desportivo do Bayern recusou-se a descartar a possibilidade de Boey e Palhinha saírem por empréstimo, mas esclareceu que essa não é a opção preferida do clube bávaro, dizendo: "Não é isso que planeamos, mas nada se pode descartar no mercado de transferências".

E acrescentou: "Acredito que ambos têm um bom mercado. João foi um elemento importante na permanência do Tottenham na Premier League, enquanto Sacha fez bons jogos na Turquia, e considero que são dois jogadores capazes de acrescentar valor a muitas equipas".

A prioridade do Bayern de Munique

No mesmo sentido, o jornalista alemão da "Sky Sport" Florian Plettenberg confirmou que a prioridade do Bayern de Munique durante o atual mercado de transferências de verão consiste em vender vários jogadores, na sequência de um desejo direto do presidente honorário Uli Hoeness.

Acrescentou que o clube prefere concretizar vendas definitivas e evitar a opção do empréstimo tanto quanto possível, o que se aplica essencialmente a João Palhinha, Bryan Zaragoza e Sacha Boey, podendo também Armindo Sieb sair.

Indicou ainda que o Bayern está disposto a ouvir propostas excecionais por Hiroki Ito e Alphonso Davies.

Plettenberg referiu que o plano atual do clube passa por contratar, no máximo, apenas um novo jogador antes do fecho do mercado de transferências, a menos que ocorram desenvolvimentos inesperados, sublinhando que a contratação de um novo lateral direito não é uma prioridade neste momento, apesar do que se tem dito recentemente a esse respeito.



