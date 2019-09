O dilema de Rodrygo no Real Madrid: equipe principal ou Castilla?

Recuperado de lesão, o brasileiro está disponível para jogar com Zidane neste final de semana… ou com Raúl

Rodrygo voltou aos treinamentos com o grupo na última semana, tempo o suficiente para estar no mesmo ritmo de seus companheiros. A lesão na coxa já foi recuperada e o brasileiro está se preparando para estrear com a camisa do . E ele está a disposição tanto de Zidane quanto de Raúl, treinador do Castilla.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Ele fica a princípio disponível para os dois treinadores porque ainda não há certeza sobre como o jogador de 18 anos será utilizado, pois ele pode tanto brigar por uma vaga no time de Zidane quanto ganhar rodagem no Castilla, como fez Vinícius Júnior no ano passado.

O próprio Rodrygo já se colocou à disposição para jogar nas duas equipes: “O Madrid sempre tem os melhores do mundo, vou ter muita competição por uma vaga, mas estou a disposição do clube para jogar na equipe principal, no Castilla…”, afirmou o jogador.

Em campo, o Castilla precisa mais de Rodrygo do que o Real Madrid. A filial do time madrilenho fez três jogos na atual temporada e venceu apenas um. As rodadas anteriores do time principal eram perfeitas para Rodrygo mostrar seu valor e cavar seu lugar com Zidane, mas a lesão o atrapalhou.

Agora, a chance de ter minutos parece mínima com a volta de Hazard (que ainda não estreou oficialmente) e o bom momento que passam Benzema e Bale. Além do trio, Vinícius Júnior, Mariano, Lucas e até Jovic (que está machucado) estão a frente de Rodrygo a espera de minutos neste início de temporada.

Mais artigos abaixo

Mas nem todos no clube (e fora dele) veem com bons olhos fazer com Rodrygo o que foi feito com Vinícius Júnior. Não parece fazer muito sentido que um jogador de 40 milhões de euros (quase R$ 180 milhões) jogue a Segunda Divisão B da .

De um jeito ou de outro, Rodrygo está pronto para jogar sábado. Seja com Zidane e seus comandados contra o ; seja com Raúl e o elenco do Castilla contra o Langreo.