Casemiro após estreia de Vinicius Jr. na seleção: 'ele tem que pensar grande, pensar na Bola de Ouro'

Vinicius Junior foi acionado por Tite no segundo tempo da derrota por 1 a 0 para a seleção peruana, na madrugada desta quarta-feira, nos EUA

Vinicius Junior fez a sua estreia pela seleção brasileira na madrugada desta quarta-feira (11), na derrota por 1 a 0 para o . Logo após o primeiro jogo do garoto de 19 anos, o seu companheiro de , Casemiro, falou sobre a situação e disse que o garoto deve se preocupar com a Bola de Ouro.

"Vinicius tem uma cabeça muito boa, muito inteligente. No ano passado, ele surpreendeu muita gente com o futebol que apresentou [no Real Madrid]. Não é normal que um garoto de 19 anos faza o que ele fez com a camiseta do Real Madrid", disse o volante, que ainda acrescentou:

"Surpreendeu todo mundo e mostrou que está pronto para ser titular do Real Madrid agora mesmo".

Novamente questionado pelos jornalistas, o meio-campista seguiu elogiando o companheiro de Santiago Bernabéu:

"Quando você é um titular do Real Madrid, tem que pensar grande. Pensar na Bola de Ouro, em estar entre os 11 melhores da Fifa. É um grande jogador e já mostrou isso. Claro que é muito jovem, não se pode colocar muita pressão e peso sobre suas costas. Porém, creio que ele tem que começar a pensar grande. Há dois anos, ele estava no juvenil do ".