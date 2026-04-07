O Dico ameaça o Inter de Milão na negociação por Bastoni

O Barcelona começou a agir seriamente para reforçar sua defesa na próxima temporada, com Deco, diretor esportivo do Barça, definindo a contratação de um zagueiro de peso como prioridade máxima.

O Barça deseja reforçar o centro da defesa com um jogador internacional experiente para complementar a dupla jovem formada por Pau Cubarsi e Gerard Martín, e Alessandro Bastoni, estrela da Inter de Milão, é o nome mais cotado na lista do Barça.



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De acordo com o jornal espanhol “Sport”, Bastoni e a Inter de Milão estão plenamente cientes do interesse do Barcelona há semanas, ou mesmo meses, portanto, todas as partes estão prontas para concretizar uma das maiores negociações da janela de transferências de verão, mas com condições totalmente diferentes entre os dois lados.

O período recente testemunhou contatos que foram além de meras sondagens entre os clubes e o jogador, já que as negociações já foram iniciadas, e vazaram informações de que o Barcelona apresentou uma primeira oferta oficial de até 45 milhões de euros, com a concessão a Bastoni de um salário anual superior a 5 milhões de euros líquidos.

Esses valores não corresponderam às ambições do Inter de Milão, que iniciou nas últimas horas uma campanha para reconciliar o jogador com a torcida, especialmente porque o zagueiro foi alvo de críticas após sua expulsão contra a Bósnia e Herzegovina, o que causou a eliminação da Itália da Copa do Mundo.



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Giuseppe Marotta, presidente do Inter de Milão, declarou à mídia seu apoio incondicional a Bastoni, afirmando que não há necessidade de abrir mão de um dos principais ativos do clube, mas sinalizou, ao mesmo tempo, que caso o jogador deseje enfrentar novos desafios profissionais, como uma transferência para o Barcelona, sua saída deve garantir um retorno financeiro significativo.

Relatos na Itália confirmam que a transação não será concluída por menos de 60 milhões de euros.

Deco se recusa a entrar em leilões públicos; enquanto o Barcelona apresentou sua oferta, a Inter elevou o teto de suas exigências, o que levou a um impasse nas negociações. Em meio a esse conflito habitual, Deco começou a ativar uma opção alternativa para alertar a Nerazzurri e o jogador sobre a possibilidade de descartar a transação caso o preço exigido não seja reduzido.

Ela indicou que o Barcelona retomou o interesse pelo zagueiro colombiano John Lukomi, do Bologna, que completará 28 anos neste verão, jogador pelo qual o clube já havia se interessado há mais de um ano.

Lucomi ocupa uma posição de destaque no mercado de transferências de zagueiros há meses, com clubes ingleses como Sunderland e Bournemouth, e turcos como Galatasaray e Fenerbahçe, aguardando a aprovação do Bologna para negociar a saída de um de seus pilares.

A saída de John Lokomi parece inevitável, já que seu contrato termina em 2027 e ele não aceitou a proposta de renovação. Fontes em Bolonha confirmam que o Barcelona entrou com força na disputa, com Deco querendo fechar o negócio rapidamente caso as negociações com Bastoni fracassem.



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